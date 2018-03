Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 14 glasov Ocenite to novico! Maribor naj ne bi gostil smučarskih tekem, ampak skoke v deskanju in smučanju prostega sloga v središču mesta. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Župan Gradca: OI 2026 morda tudi v Mariboru

Po zamisli naj bi prestolnica Štajerske gostila "big air"

10. marec 2018 ob 10:33

Gradec - MMC RTV SLO, STA

Zimske olimpijske igre 2026 bodo morda blizu Slovenije, če bo Gradec v Avstriji uspešen pri kandidaturi za izvedbo iger. Ali celo v Sloveniji.

Če se bodo uresničile napovedi graškega župana Siegfrida Nagla, ki je v pogovoru za sobotno izdajo časopisa Večer dejal, da bi lahko k sodelovanju povabili tudi Maribor.

Župan Gradca je januarja predstavil zamisel, da bi njegovo mesto gostilo zimske igre leta 2026, poleg Schladminga pa naj bi sodelovali še drugi kraji do 250 kilometrov oddaljenosti. Ne zgolj avstrijski, možni kandidat za sodelovanje bi bil tudi Maribor.

Zamisel se je porodila, ko so se morali na Tirolskem odpovedati kandidaturi za igre zaradi referendumskega ne. V Gradcu so se povezali s Schladmingom, ki je lani gostil igre specialne olimpijade.

"Gostiteljsko vlogo bi prevzel Gradec. V nekdanji industrijski coni Reininghaus gradimo novo stanovanjsko četrt, v katero bomo naselili okoli 30 tisoč prebivalcev. Del te četrti bi med igrami uporabili za namestitev športnikov, torej za olimpijsko vas. Gradec bi potreboval tudi veliko tiskovno središče, zlahka bi ga postavili na graškem sejmišču. V Gradcu bi imeli tekme v panogah na ledu. Tu bi imeli umetnostno drsanje, krling in hitrostno drsanje na kratke proge. Seveda bi bila finalna tekma v hokeju na ledu prav tako v Gradcu," je povedal graški župan za Večer.

Smučarske in deskarske tekme bi prepustili St. Georgnu, Kreischbergu, Schladmingu in Hausu, nordijske in biatlonske pa Ramsauu, Bischofshofnu in Hochfilznu. Čezmejno sodelovanje bi potrdili z nemškima prizoriščema Inzellom (hitrostno drsanje) in Königsseejem (sankanje, skeleton in bob).

"Maribor bi na teh igrah lahko bil odličen gostitelj 'big aira', torej smučarskih in deskarskih skokov, ki se običajno pripravijo v mestnih središčih in zaradi spektakularnosti zmeraj privabijo ogromno gledalcev," je morebitno vlogo Maribora pojasnil graški župan.

Več o tem, ali bo kandidatura postala več kot samo zamisel, bo znano že 15. marca, ko bo o tem glasoval graški občinski mestni svet. "Kandidaturo morajo nato potrditi v avstrijskem olimpijskem komiteju, nato pa še v nemškem olimpijskem komiteju, in če bo zraven Maribor, tudi v slovenskem," še pravi župan.

Če bodo v Gradcu doma izpeljali vse postopke, pa bo šla kandidatura konec marca na mednarodni olimpijski komite. Za zdaj o tem, kdo bodo tekmeci, v Gradcu še ne vedo nič, domnevajo, da se bodo prijavili Calgary (Kanada), Sapporo (japonska) in Stockholm (Švedska). MOK bo o prireditelju teh iger odločal na zasedanju skupščine oktobra 2019 v Milanu.

O zamisli na slovenski strani uradno sicer ne vedo nič - ne predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec, saj ga na to temo ni še nihče poklical, tudi mariborski župan Andrej Fištravec ne, v pogovoru za Večer je namreč Nagl priznal, da se o tem še niso pogovarjali.

