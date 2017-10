Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 16 glasov Ocenite to novico! V Nogometnem klubu Maribor so zadovoljni, da so se zadeve po dolgih letih vendarle začele premikati, saj je nadaljnja obnova stadiona nujna, če bi radi še naprej igrali tekme najvišjega ranga. Foto: MMC RTV SLO Strinjam se, da bi bilo bolje projekt rekonstrukcije zahodne tribune izvesti v celoti. To pomeni, da vključuje tudi prostore pod severnim in južnim delom. Zato bom jutri mestnemu svetu predlagal rekonstrukcijo zahodne tribune Ljudskega vrta v znesku štirih milijonov evrov, pri čemer bi se polovica plačala v letu 2018, druga polovica pa leto pozneje. Andrej Fištravec, župan Maribora Zahodno tribuno Ljudskega vrta morajo prenoviti, sicer ne bodo mogli več gostiti evropskih tekem. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Če ne bodo zagotovili 4 milijonov, bo moral Maribor igrati v Stožicah Maribor z novim posojilom do sredstev za številne projekte Dodaj v

Župan Maribora predlaga celotno obnovo zahodne tribune

Leta 2017 najbolj na udaru investicije

11. oktober 2017 ob 18:40

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborski mestni svet bo v četrtek sprejemal rebalans proračuna za letos in spremembe proračuna za 2018. Župan predlaga rekonstrukcijo zahodne tribune Ljudskega vrta.

Zaradi zadolževanja predvidevajo dodatne investicije, kot je dolgo pričakovana obnova zahodne tribune Ljudskega vrta. A predvidenih 2,9 milijona evrov ni dovolj za celovito obnovo, opozarjajo v klubu.

Klub poziva k spremembi predloga

V NK-ju Maribor so zadovoljni, da so se zadeve po dolgih letih vendarle začele premikati, saj je nadaljnja obnova stadiona nujna, če bi radi še naprej igrali tekme najvišjega ranga. "Seznanjeni smo bili s predlogom proračuna, v katerem je predvidena tudi postavka obnove oziroma rekonstrukcije zahodne tribune, vendar samo v polovični vrednosti sredstev, ki bi bila sicer potrebna za celotno izvedbo projekta. NK Maribor poziva k spremembi takšnega predloga, saj stadion kljub tej investiciji ne bi omogočal igranja evropskih tekem, nogometna šola, v kateri imamo 200 otrok, pa v zdajšnji obliki ne bi več mogla funkcionirati," so v torek sporočili iz kluba.

Fištravec predlaga rekonstrukcijo

Župan Andrej Fištravec jim namerava ugoditi. "Strinjam se, da bi bilo bolje projekt rekonstrukcije zahodne tribune izvesti v celoti. To pomeni, da vključuje tudi prostore pod severnim in južnim delom. Zato bom jutri mestnemu svetu predlagal rekonstrukcijo zahodne tribune Ljudskega vrta v znesku štirih milijonov evrov, pri čemer bi se polovica plačala v letu 2018, druga polovica pa leto pozneje," je odgovoril. Investicijo v Ljudski vrt je vodstvo občine napovedalo šele po tistem, ko je letos pristopilo k reprogramu najetih bančnih posojil, s čimer je pridobilo dodatne možnosti zadolževanja. Tako namerava v letu 2018 poleg že načrtovanih petih milijonov evrov najeti še nekaj več kot šest milijonov evrov kredita.

"Z reprogramom dolgov smo si ustvarili dodatno polje, s katerim bomo pospešili lokalno gospodarstvo, po drugi strani pa rešili nekatere probleme, ki so že dolgo časa na dnevnem redu in potrebni rešitve v mestu," je pred dnevi povedal Fištravec.

