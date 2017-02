Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Risi bodo od četrtka do sobote igrali proti Poljski, Italiji in Ukrajini. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zupančič izbral igralce za turnir v Katovicah

Malo časa za uigravanje - na pot že v torek zvečer

6. februar 2017 ob 17:02

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Selektor slovenske hokejske reprezentance Nik Zupančič je izbral ekipo, ki bo konec tedna v Katovicah nastopala na prijateljskem turnirju v okviru evropskega izziva.

Tekmeci na turnirju serije Euro Challenge bodo od četrtka do nedelje gostitelji Poljaki, Italijani in Ukrajinci. Reprezentanca se bo v torek že tretjič v letošnji sezoni zbrala v tradicionalni pripravljalni bazi na Bledu. Opravila bo le minipriprave z dvema treningoma, saj bo že zvečer odpotovala v Katovice.

Na seznamu so vratarji Luka Gračnar (Redbull Salzburg), Andrej Hočevar (Epinal) in Matija Pintarič (Lyon), branilci Luka Vidmar (Frederikshavn), Klemen Pretnar (Junost Minsk), Matic Podlipnik (Lyon), Andrej Tavželj (Angers), Mark Čepon, Kristijan Čepon, Maks Selan (vsi Olimpija), Aleksander Magovac (sij Acroni Jesenice) ter napadalci David Rodman (Grenoble), Jan Urbas, Miha Verlič (oba VSV Beljak), Boštjan Goličič (Grenoble), Žiga Pešut, Miha Zajc (oba Olimpija), Nik Simšič (Södertälje), Gregor Koblar (Lyon), Andrej Hebar (Ujpest), Eric Pance, Žan Jezovšek in Jaka Ankerst (vsi Sij Acroni Jesenice).

Z Italijani so Slovenci nazadnje igrali avgusta lani na Bledu v sklopu priprav na olimpijske kvalifikacije, ko so bili gostje po podaljšku boljši z 2:1. Z gostitelji Poljaki so se Slovenci merili tako na olimpijskih kvalifikacijah v Minsku avgusta lani kot aprila na svetovnem prvenstvu divizije I prav v Katovicah. Z Ukrajino pa so se Slovenci nazadnje borili leta 2014 na svetovnem prvenstvu Divizije I v Južni Koreji.

Spored turnirja v Katovicah

Četrtek, 9. februar:

16.00 Italija - Ukrajina

19.30 Poljska - Slovenija

Petek, 10. februar:

16.30 Poljska - Ukrajina

20.00 Slovenija - Italija

Sobota, 11. februar:

15.00 Ukrajina - Slovenija

18.30 Poljska - Italija

