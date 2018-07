Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Maruša Černjul bo izpustila evropsko prvenstvo v Berlinu. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Ratejeva kopje vrgla prek 66 metrov Dodaj v

Zupančič izpolnil normo, Černjulova odpovedala nastop v Berlinu

Reprezentanca za Berlin bo znana v nedeljo

25. julij 2018 ob 21:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Blaž Zupančič (Mass) je na metalnem atletskem mitingu v Ljubljani v suvanju krogle zmagal z 19,84 m in izpolnil normo (19,90 m) za evropsko prvenstvo, ki bo od 7. do 12. avgusta v Berlinu.

"Vesel sem današnjega dosežka, saj sem v vseh serijah presegel 19 m. Že pozimi sem bil bolje pripravljen, kot mi je potem tudi dejansko uspelo, saj se nisem uvrstil na dvoranski SP. Imel sem tehnične težave. Preveč hitim v prvem delu v vhodu izmet in zato prehitro zaključujem, vse mete imam v desno stran sektorja merjenja daljave in zato ne morem preseči 20 metrov. Mislim, da bom to dosegel že letos. Tekmovanje na EP-ju v Berlinu bo popoldne na mestnem trgu, izjemno vzdušje bo, sam pa bom neobremenjen. To bo moja prva velika članska tekma. S trenerjem Lovrom Umkom dobro načrtujeva formo, to je plod najinega devetletnega dela," je bil zadovoljen Zupančič.

Dvajsetletni Zupančič je začel z 19,38 m, nadaljeval pa z 19,63, 19,94, 19,31, 19,52 in 19,32 m. Januarja je na mitingu v češkem mestu Jablonec prvič v karieri kroglo sunil prek 19 m in je zdaj vse bližje 20-metrski meji, ki jo je doslej izmed Slovencev presegel le nekdanji olimpijec in udeleženec svetovnih in evropskih prvenstev Miro Vodovnik, ki je 17. junija 2006 v Solunu dosegel oznako 20,76 m. "Z Vodovnikom nisem nikoli tekmoval, ampak njegovi izid so res izjemni in se jim želim čim bolj približati. Na pripravah smo sicer že sodelovali, mi je dal tudi koristne nasvete, ki so mi prišli zelo prav, in upam, da bo tako tudi v prihodnje," je sklenil Zupančič.

Černjulova se je odpovedala nastopu

Nastopu na EP-ju pa se je odpovedala skakalka v višino Maruša Černjul. "S svojo ekipo sem se odločila, da je bolje, da se spočijem in pripravim na dvoransko zimsko sezono 2019. Žal me tehnične težave ovirajo in rezultati ne pokažejo moje dobre pripravljenosti. Žal mi je, da ne bom šla na EP. Pripravljala sem se vso sezono in veselila nastopa, ampak žal zadnje nekaj tekmovanj ni šlo. Obveznosti na univerzi Nebraska v ZDA nimam več, bom pa šla v Nebrasko verjetno na priprave," je pojasnila Černjulova.

Avgusta lani je bila na svetovnem prvenstvu v Londonu 13. v kvalifikacijah in je zasedla 13. mesto ter z 1,89 m le za mesto zgrešila kvalifikacijsko višino za finale. Marca lani je v kvalifikacijah na dvoranskem evropskem prvenstvu v Beogradu končala z delitvijo devetega mesta (1,86 m). Meter in 77 cm visoka atletinja je bila leta 2016 finalistka evropskega prvenstva v Amsterdamu (9.) in 21. na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru.

Potniki v Berlin bodo določeni v nedeljo

Slovenska atletska reprezentanca bo dokončno določena v nedeljo, saj mora Atletska zveza Slovenije v ponedeljek poslati prijave na Evropsko atletsko zvezo (Ea). Strokovni svet AZS je v ponedeljek dvema atletoma in petim atletinjam, ki so letos izpolnili norme, dodal še Žana Rudolfa v teku na 800 m; 19. julija je na mitingu v Dublinu na Irskem zasedel osmo mesto s svojim najboljšim dosežkom sezone (1:47,77) in le za 17 stotink zaostal za normo (1:47,60) za EP, ki jo je dosegel že lani.

Izpolnjene norme imajo Luka Janežič (Kladivar, 400 m), Nejc Pleško (Olimpija, kladivo), Anita Horvat (Velenje, 400 m), Martina Ratej (Kladivar, kopje), Maruša Mišmaš (Mass, 3000 m zapreke), Tina Šutej (Kladivar, palica) in Veronika Domjan (Ptuj, disk). Pa tudi Agata Zupin (Kamnik), ki pa je zaradi poškodbe že odpovedala udeležbo na EP-ju.

A. V.