Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Jan Muršak je z golom ob igralcu manj začel slovenski preobrat oziroma povratek. Foto: EPA Sorodne novice Slovenija se je vrnila po 0:4, a klonila po kazenskih strelih Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zupančič: Prvenstvo je dolgo, točka nam bo prišla še prav

Odmevi po tekmi Slovenija - Švica

6. maj 2017 ob 17:03

Pariz - MMC RTV SLO/STA

"Po prvi tretjini smo zbrisali vse, kar se je dogajalo. Fantje so počasi prihajali nazaj in začeli verjeti," je (skorajda) preobrat slovenskih hokejistov, ki so osvojili točko proti Švici, opisoval selektor Nik Zupančič.

"Začetek je bil takšen, ki ga nismo želeli. Opozarjali smo na njihovo agresivnost in v prvi tretjini so igrali zelo enostavno. Naša reakcija je bila počasna in rezultat je bil 0:4. Nato je pomagal gol z igralcem manj. Zadnja tretjina je bila najboljša, prisilili smo tekmece v prekrške in igra je stekla. Na koncu smo imeli celo priložnost zmagati, mislim, da je bil podaljšek na dobri ravni, a je šla pač tekma v kazenske strele, kjer je vedno loterija. A dve tretjini sta pozitivni, prvenstvo bo še dolgo in točka nam bo prišla še prav," je bil s točko zadovoljen selektor Zupančič.

David Rodman: "Začetek je bil res slab. Tako kot na vseh SP doslej smo slabo začeli, letos še bolj, verjetno bi se lahko iz teh napak kaj naučili. A se nismo predali, morda bi lahko zmagali po rednem delu, a moramo biti glede na razplet kar zadovoljni s točko. Potrebujemo deset, 15 minut, da pridemo v ritem, da smo bolj sproščeni. Verjamem, da je marsikdo doma že izklopil televizijo, a smo obrnili tekmo."

Mitja Robar: "Skoraj bi nam uspel popoln preobrat, a po prvi tretjini moramo biti zadovoljni tudi s tem, kar smo dosegli. Videli smo, da lahko igramo, če naredimo vse, kar je v načrtu. Nismo igrali enostavno, izgubljali smo ploščke v nevarnih območjih, izgubljali smo dvoboje ... Švicarji so svoje priložnosti hladnokrvno izkoristili. Na koncu smo bili mi v naletu, saj je tekmecu težko, ko zapravi takšno vodstvo. Bili smo boljši, jih silili v napake in škoda, da ni bilo še enega gola."

Rok Tičar: "Po prvi tretjini nismo delali panike, vedeli smo, da rezultat ni tak, kot smo ga želeli, a vedeli smo tudi, da so Švicarji bolje začeli. Po prvi tretjini smo dorekli stvari in v drugi krenili veliko bolje. Važno je, da smo se tako odzvali in se pogovorili, kaj lahko naredimo. Spodbujali smo se in videli, kaj lahko naredimo. Škoda mogoče tistega zadnjega 'power playa', da ga nismo izkoristili, a tudi Švicarji imajo svojo kakovost."

Patrick Fischer, selektor Švice: "Nismo zadovoljni, izgubili smo točki. Začeli smo dobro, igrali preprosto in učinkovito. Celo v drugi tretjini smo še nadzirali dvoboj, ni pa nam uspelo zadeti. Gol za 1:4 nam ni bil všeč, potem pa so se v zadnji tretjini vrstile izključitve na naši strani. Čestitam Sloveniji za ta del, imajo dober 'power play' in so nas ujeli. Nazadnje smo zmagali, toda moramo se naučiti kaj iz te tekme za naprej."

A. V.