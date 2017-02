Zupančič: V Katovicah pravi test le, če bi zbrali najmočnejšo postavo

Rise za uvod čakajo Poljaki

8. februar 2017 ob 18:09

Slovenska hokejska reprezentanca bo od četrtka do sobote igrala na prijateljskem turnirju v Katovicah. V četrtek ob 19.30 rise čakajo gostitelji turnirja.

Postava ni povsem takšna, kot bi si selektor Nik Zupančič želel, a ob odsotnosti nekaterih starejših in izkušenih bo več priložnosti za uveljavljanje mladih. Do svetovnega prvenstva v Parizu so le še trije meseci.

Nekateri nosilci igre še okrevajo po poškodbah, drugim je Zupančič privoščil nekaj premora, pri tretjih se zapleta na relaciji med slovensko zvezo in klubi, ki neradi puščajo svoje igralce na reprezentančne akcije. Najbolj težavni pri pogajanjih so Čehi.

"Težko je reči, ali je to pravi test. Veliko stalnih reprezentantov igra v tujini in to je kar precejšen logističen zalogaj. Reprezentanti se radi udeležijo akcije, a v tem obdobju imamo tudi veliko okrevanja zaradi mikropoškodb. To bi lahko bil test, če bi zbrali najmočnejšo postavo. Če ne drugega, pa se ustvarja vzdušje v ekipi. To pri nas sicer ni bilo nikoli ni bilo vprašljivo, je pa dobro to vsake toliko časa obnoviti," je poudaril Zupančič, ki je izrazil zaskrbljenost, ker se bo za nekatere adute ekipe na svetovnem prvenstvu v Franciji sezona končala že sredi februarja in selektor se je pošalil, da bi zanje morali imeti kar kakšne mini priprave.

"V načrtu sem imel, da pokličem tudi nekatere mlade in tiste, ki jih nekaj časa ni bilo zraven. Bolj gledam v to smer, da vidimo, kako je z njimi. Mogoče se pa kdo pokaže. Seveda bi si to želel," je dodal Zupančič.

Na voljo ima udarni dvojec iz Beljaka

Pojasnil je tudi, zakaj je na seznamu nekaj igralcev iz Lige Ebel oziroma iz avstrijskih klubov, drugi pa manjkajo. "Mitja Robar ima težave s kolenom, Žiga Pance bi lahko vskočil, a sem ostal pri načrtu, pri Gradcu ima Ken Ograjenšek določene zdravstvene težave, ki zahtevajo specialističen pregled. To so stvari, ki se zgodijo. Vesel sem, da je najbolj udaren dvojec v Ligi Ebel z nami. To je pozitivno in dobro za mlade," je o pomanjkanju nekaterih glavnih adutov dejal Zupančič, ki pa bo lahko računal na udarni beljaški dvojec Jan Urbas - Miha Verlič. V nedeljo sta zrežirala zmago nad Gradcem s 4:0 in obdržala Beljak v igri z končnico.

Vsak vratar naj bi branil na eni tekmi

Na seznamu so tokrat trije vratarji, Luka Gračnar (Salzburg), Andrej Hočevar (Epinal) in Matija Pintarič (Lyon). Selektor je potrdil, da bo na turnirju vsak dobil priložnost na eni tekmi.

"To so bili v svoji kategoriji vodilni igralci, letniki 1997 in 1996. To so igralci, ki prihajajo, moramo gledati tudi naprej. Žana Jezovška imam vseskozi na očeh. Je še veliko dela, je pa seveda določen potencial. Pri Olimpiji situacija ni cvetoča, zato pa mladi dobivajo priložnost," je o dveh plateh medalje zaradi odsotnosti izkušenega dela ekipe dejal Zupančič.

Četrtek ob 16.00:

ITALIJA - UKRAJINA

Ob 19.30:

POLJSKA - SLOVENIJA



Petek ob 16.30:

POLJSKA - UKRAJINA

Ob 20.00:

SLOVENIJA - ITALIJA



Sobota ob 15.00:

UKRAJINA - SLOVENIJA

Ob 18.30:

POLJSKA - ITALIJA





A. G.