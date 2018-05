Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Agata Zupin (desno) je odtekla normo za evropsko prvenstvo. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Janežiča ne bo v Dohi; v mislih je zlato na EP-ju Dodaj v

Zupinova in Pleško do norm za evropsko prvenstvo

Zmagali tudi Mišmaševa, Čeh in Grkman

5. maj 2018 ob 22:38

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Agata Zupin v teku na 200 m in Nejc Pleško v metu kladiva sta na atletskem mitingu v Zagrebu zmagala in dosegla normi za evropsko prvenstvo, ki bo med 7. in 12. avgustom v Berlinu.

Pleško (Olimpija) je s 75,50 m krepko presegel normo za EP (69 m). Zupinova (Kamnik) je normo tekla na 200 m s 23,44 sekunde (veter +0,1 m/s, norma za EP 23,50), zmagala pa je tudi na 400 m ovire, vendar je s časom 57,86 za las zaostala za normo na EP (57,70).

Zmagali so tudi Maruša Mišmaš (Mass) na 1.500 m (4:15,40), v metu diska Kristijan Čeh (Ptuj, 59,84 m) pred Tadejem Hribarjem (Krka, 57,17 m) in Jure Grkman na 200 m (21,50); na tej razdalji je bil Luka Marolt (Domžale) četrti (21,87). Jan Kokalj (Kladivar) je bil drugi na 5.000 m (14:59,93), to uvrstitev je dosegel tudi Peter Hribaršek (Velenje) na 400 m ovire, kjer je bil tretji Jan Jamnik (Kronos, 53,52).

Tretji sta bili še na 1.500 m Klara Lukan (Mass, 4:21,04) in Maruša Povše (Kronos) na 400 m ovire (1:02,29). Na 600 m so se od četrtega do šestega mesta zvrstili Žan Rudolf (Mass, 1:18,12), Jan Vukovič (Kladivar, 1:18,58) in Rok Markelj (Triglav, 1:19,03).

Monika Podlogar (Triglav) je bila z 1,75 m druga v skoku v višino (norma za EP 1,90 m), kjer je Axel Luxa (Mass) delil tretje mesto, vendar le z 2,00 m. Joni Tomičič Prezelj je bila peta v teku na 200 m (25,14).

Pleško zadovoljen s tehnično izvedbo metov

"Tehnično sem metal zelo dobro in sem zadovoljen, kot je tudi moj trener Vladimir Kevo. Cilj je bil, da čim prej dosežem normo za EP, in to mi je tudi uspelo že na samem začetku sezone. Zdaj bom lahko neobremenjeno treniral naprej za nastop v Berlinu, kjer si želim čim višje. Še prej pa bo na vrsti kar nekaj tekem, naslednjo načrtujem v hrvaški prestolnici 23. maja in nato v Slovenski Bistrici," je dejal Pleško, ki je imel zelo dobro serijo, 74,45, 74,36, 75,50 in 73,45 m, v zadnjih dveh pa ni imel izida.

Zelo zadovoljna je bila tudi Zupinova. "Na 400 m ovire imam še malo težav s koraki. Začela nisem najbolje, preveč sem 'raztegovala' korake med tekom in imela potem težave na koncu. Kmalu nato sem tekla še 200 m in sem bila zelo vesela norme. Toda 400 m ovire bo moja glavna disciplina, smo pa še v procesu treninga," je povedala Zupinova.

Njen trener Damjan Zlatnar je pojasnil, da je na 400 m ovire zgrešila ritem korakov v zadnjih 150 m in je šla čez ovire z napačno nogo. "Sicer bi dosegla precej boljši čas. Le 50 minut potem pa je tekla na 200 m in tekla odlično. Zdaj bomo začeli specialne treninge hitrosti, do zdaj smo delali predvsem na količini, zato v nadaljevanju sezone pričakujem izboljšanje njenih osebnih rekordov," je povedal Zlatnar.

Mišmaševa zgrešila normo za EP

Mišmaševa je za 3,40 sekunde zgrešila normo za EP. "Vendar norme v tem teku nisem lovila. Nastop je bil le del treninga in priprav na 3.000 m zapreke. Čez dva tedna bom nastopila prvič v tej disciplini, ki bo znova moja glavna letos," je pojasnila Mišmaševa, ki je imela po odlični mladinski karieri v prejšnjih sezonah veliko težav s poškodbami. Grkman je tekel na 200 m, ker trenutno vadi na izboljševanju hitrosti, njegova disciplina ostaja tek na 400 m.

A. V.