Agata Zupin, ki je marca dopolnila 20 let, je na mitingu v Zagrebu zmagala v teku na 200 metrov in izpolnila normo za evropsko prvenstvo, kjer bo njena paradna disciplina seveda tek na 400 metrov z ovirami. Foto: MMC RTV SLO/T. O.

Zupinova in Pleško z normo za EP v Berlinu

Rok Puhar v Piacenzi najboljši Nekenijec

7. maj 2018 ob 15:09

Zagreb - MMC RTV SLO

Na atletskem mitingu v Zagrebu sta Agata Zupin v teku na 200 m in Nejc Pleško v metu kladiva zmagala in dosegla normi za evropsko prvenstvo, ki bo med 7. in 12. avgustom v Berlinu.

"Zelo sem vesela norme. Toda 400 m ovire bo ostala moja glavna disciplina," je povedala 20-letna Zupinova, ki je pol štadionskega kroga pretekla v času 23,47. Pleško je kladivo vrgel 75,50 metra daleč.

Uspešnih je bilo še nekaj slovenskih reprezentantov, ki so posegli po najvišjih mestih. Tudi Kristijan Čeh (Ptuj, 59,84 m) se je veselil zmage. Krepko je izboljšal slovenski rekord v kategoriji do 20 let in zaseda trenutno 2. mesto na mladinskih svetovnih lestvicah. Čeh je bil uspešen tudi v nedeljo v Leibnitzu v Avstriji in z zmago dosegel slovenski rekord v kategoriji starejših mladincev v metu diska (1,75 kg). Nov mejnik je 65,86 metra.

Slovenski atleti so na mitingu v Zagrebu dosegli še dve zmagi. Maruša Mišmaš (Mass) je bila najhitrejša na 1500 m (4:15,40), Jure Grkman na 200 m (21,50).

Najboljši slovenski maratonec Rok Puhar je v Piacenzi nastopil v polmaratonu in s časom 1:08:39 ure zasedel 12. mesto. Bil je prvi izmed tekačev, ki niso iz Kenije. Zmagal je Paul Kariuki Mwangi (1:02:15).

