Zvečer gre zares: Slovenija v boj za polfinale

Ob 20.30 tekma Slovenija - Latvija

12. september 2017 ob 13:30

Carigrad - MMC RTV SLO

Slovenska košarkarska reprezentanca si lahko danes zvečer drugič v zgodovini evropskih prvenstev zagotovi nastop v polfinalu.

Nasproti ji bo v dvorani Sinan Erdem v Carigradu stala izbrana vrsta Latvije. S sedmo zaporedno zmago bi bila Slovenija le še korak oddaljena od tako želene medalje, ki ji je bila najbližje na evropskem prvenstvu 2009 na Poljskem.

Vabljeni k poslušanju

Iz Carigrada se bo za Val 202 s tekme Slovenija : Latvija oglašal Franci Pavšer, za izjave ob igrišču skrbi Matej Hrastar. Radijskemu spremljanju iz središča dogajanja lahko od 20.30 dalje prisluhnete tukaj.



Tedaj so Goran Dragić, Jaka Lakovič, Boštjan Nachbar, brata Lorbek in drugi izbranci Jureta Zdovca v četrtfinalu premagali Hrvaško, nato pa v polfinalu nesrečno klonili pred Srbijo in podobno tudi v tekmi za tretje mesto pred Grčijo. Do četrtfinala so dobili pet od šestih tekem.

"Pričakovali smo zmago Latvije, a jaz sem navijal za Črno goro, kjer imam nekaj prijateljev. Vem, da nas čaka težka naloga, saj sem gledal Latvijo v prvem delu in videl, da je imela ogromno rezerve, kar so tudi dokazali proti Črnogorcem," je povedal Edo Murić.

EP v košarki, četrtfinalne tekme

Danes ob 17.45:

NEMČIJA - ŠPANIJA

Ob 20.30:

SLOVENIJA - LATVIJA

Sreda ob 17.45:

GRČIJA - RUSIJA

Ob 20.30:

ITALIJA - SRBIJA

VIDEO Latvijski ostrostrelci velik izziv za Slovence

VIDEO Fizioterapevti zelo pomembni za uspehe košarkarjev na EP-ju

VIDEO Dončić: Mi smo samozavestni in se ne bojimo nikogar

VIDEO Latvija zanesljivo med najboljših osem

VIDEO Slovenski košarkarji izpolnili vse načrte Kokoškova

VIDEO Slovenci pometli z Ukrajino za četrtfinale

M. L.