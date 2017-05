Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Marin Čilić je ujel pravo formo na pesku. V Madridu bo v prvem krogu prost, nato pa ga čaka zmagovalec obračuna med Alexandrom Zverevom in Fernandom Verdascom. Foto: Reuters Pablo Carreno Busta je osvojil prvi turnir na peščeni podlagi v karieri. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zverev razveselil navijače v Münchnu

Čilić brez izgubljenega niza do zmage v Carigradu

7. maj 2017 ob 20:47

München - MMC RTV SLO

Veliki talent nemškega tenisa Alexander Zverev je v finalu turnirja v Münchnu premagal Argentinca Guida Pello s 6:4 in 6:3. Za 20-letnega Zvereva je bila to prva zmaga na turnirjih ATP na domačih tleh in tretja v karieri.

V petem finalnem dvoboju v karieri je tretji nosilec premagal 158. igralca sveta. Argentinec se je na glavni turnir prebil iz kvalifikacij. Zverev je letos že zmagal v Montpellieru, prvič pa je do zmage prišel lani v Sankt Peterburgu.

Pella je finalni obračun začel odlično, povedel je s 4:2. Zverev je nanizal kar sedem iger zapored. V drugem nizu je Nemec po vodstvu s 3:0 odlično serviral in zanesljivo zadržal prednost do konca obračuna, ki je trajal uro in 14 minut.

Marin Čilić je v finalu turnirja ATP v Carigradu ugnal Kanadčana Miloša Raonića s 7:6 in 6:3. Za 28-letnega Hrvata je bila to sedemnajsta zmaga v karieri in prva letos. Zadnjič je slavil lani v Baslu, ko je v finalu prav tako v dveh nizih premagal Japonca Keija Nišikorija.

Čilić na celotnem turnirju ni oddal niza. Z Raonićem sta se do zdaj srečala dvakrat, v Valencii leta 2011 je bil boljši Hrvat, leto in pol pozneje v Indian Wellsu pa Kanadčan.

Carreno Busta do prve zmage na pesku

Pablo Carreno Busta je v finalu turnirja v Estorilu odpravil Gillesa Müllerja s 6:2 in 7:6. Španec je prišel do svoje tretje turnirske zmage in prve na pesku, Muller je ostal pri eni. Carreno Busta je lani slavil na odprtem turnirju turnirju Winston-Salem in v Moskvi.

Vsi najboljši tenisači in tenisačice sveta so že v Madridu, kjer se je že začel masters. Čilić in Zeverv bi se lahko srečala že v drugem krogu.

A. G.