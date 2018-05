Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Alexander Zverev se je z osrednjega igrišča odpeljal z BMW-jem. Foto: Reuters Taro Daniel je osvojil turnir v Carigradu. Foto: EPA Dodaj v

Zverev ubranil naslov v Münchnu in se ogrel za masters v Madridu

Joao Sousa zmagal na domačem turnirju v Estorilu

6. maj 2018 ob 18:48

München - MMC RTV SLO

Alexander Zverev je drugio leto zapored osvojil teniški turnir v Münchnu. Tretji igralec sveta in prvi nosilec je v finalu s 6:3 in 6:3 premagal 13 let starejšega rojaka Philippa Kohlschreiberja.

21-letni Nemec je tako ubranil naslov, kar mu je nasploh uspelo prvič na kakšnem turnirju. Za prvo letošnjo turnirsko zmago (v Miamiju je izgubil finale proti Američanu Johnu Isnerju) je dobil 250 točk za lestvico ATP in 89.435 evrov. Kohlschreiber je v finalu Münchna igral že šestič, tretjič je izgubil, za uvrstitev v finale pa je dobil 150 točk in 47.105 evrov.

V prvem nizu je Zverev nanizal štiri igre zapored ob koncu niza. Kohlschreiber je v drugem nizu povedel z 2:1 z brejkom, vendar je nato v četrti in osmi igri izgubil začetni udarec. Obračun je trajal 71 minut.

"Zelo sem zadovoljen s svojo igro. Navdušen sem, saj si nisem mislil, da bom ubranil naslov na tem turnirju, ki mi zares veliko pomeni. To mi bo zelo pomagalo tudi za naprej. Že v Monte Carlu sem igral dobro, peščena sezona pa se je šele dobro začela," je poudaril Zverev, ki je lani osvojil masters v Rimu.

Začel se je že masters v Madridu, kjer je prvi nosilec Rafael Nadal. Najzaneimivejši obračun prvega kroga bo Novak Đoković - Kei Nišikori.

MÜNCHEN, finale

(561.345 evrov, pesek)



A. ZVEREV (NEM/1) - KOHLSCHREIBER (NEM/6)

6:3, 6:3

CARIGRAD, finale

(486.145 evrov, pesek)



DANIEL (JAP) - JAZIRI (TUN)

7:6 (4), 6:4

ESTORIL, finale

(561.345 evrov, pesek)



J. SOUSA (POR) - TIAFOE (ZDA)

6:4, 6:4



RABAT (Ž), finale

(250.000 am. dolarjev, pesek)



MERTENS (BEL/1) - TOMLJANOVIĆ (AVS)

6:2, 7:6 (4)

A. G.