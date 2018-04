"Zverinica" je pripeljala Real na Final four

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić bo poskušal v Beogradu Real popeljati do jubilejnega desetega naslova evropskih prvakov. Foto: EPA Sorodne novice Dončić pred naborom Lige NBA še po naslov v Evroligi Dodaj v

28. april 2018 ob 12:00

Po novem bleščečem večeru je košarkar Reala Luka Dončić najresnejši kandidat, da postane MVP letošnje Evrolige, kar ni uspelo še nobenemu najstniku.

V četrtfinalu Evrolige so se vse štiri serije končale po štirih tekmah. V polfinalu turnirja Final four bo 18. maja CSKA igral z Realom, branilec naslova Fenerbahče pa z Žalgirisom, ki se je na zaključni turnir četverice prebil prvič po evropskem naslovu 1999. Pričakovati je, da se bo zaradi Luke Dončića in Bena Udriha veliko slovenskih ljubiteljev košarke odpravilo v Beograd.



Real je v štirih merjenjih moči s Panathinaikosom sicer dosegel manj točk (uvodna tekma se je končala s 95:67), a se je vseeno že petič v zadnjih šestih letih prebil na Final four. Veliko vlogo pri tem podvigu je odigral Luka Dončić, ki je bil včeraj s 17 točkami prvi strelec ekipe, nepozabna pa je njegova trojka ob koncu predzadnje minute, ki je zapečatila usodo Panathinaikosa.

Dončić je iz ritma vrgel Nicka Calathesa in, čeprav je stal na eni nogi, z osmih metrov zadel od table v zadnji sekundi napada. "Buzzer beater", kot pravijo Američani! Španska Marca je na spletni strani zapisala, da je bila to zverinska trojka. "Veliko sreče, a tudi poguma in talenta je potreboval Dončić za potezo tekme," so dodali.

Na tekmi, na kateri ga tekmeci niso tako "pretepali" kot na prejšnjih v tej četrtfinalni seriji, je Dončić, ki bo 21. junija morda celo prva zvezda NBA-nabora, tako spet dokazal neizmeren talent. V točkovanju za najboljšega igralca Evrolige (MVP) je Dončić (7 odstotkov vseh glasov) drugi. Pred njim je le Nick Calathes (11 odstotkov), ki pa je včeraj končal sezono.

Final four, Beograd, polfinale, petek, 18. maja:

CSKA MOSKVA - REAL MADRID

FENERBAHČE - ŽALGIRIS

Finale in tekma za 3. mesto bosta 20. maja.

