Zvestoba do konca - Totti z nogometnih zelenic na direktorski stolček Rome

Klubu na voljo stoodstotno

18. julij 2017 ob 17:51

Rim - MMC RTV SLO

Francesco Totti je v Romi prevzel direktorsko vlogo, s čimer je potrdil konec svoje bogate nogometne kariere.

V ponedeljek so iz kluba sporočili, da Totti ostaja del Rome, v kateri je kot nogometaš deloval kar 25 let.

Zdaj je čas za drugačne izzive, je povedal Totti po podpisu pogodbe. "Končal se je prvi del mojega življenja, igralski del, zdaj me čaka še pomembnejša vloga, direktorska, upam, da bom v njej tako učinkovit kot na nogometni zelenici."

Povedal je, da se bo novemu delu posvetil 100-odstotno, tako kot je to vedno počel kot igralec: "S svojimi nogometnimi izkušnjami lahko pomagam, saj poznam klub, poznam mesto ... Klubu bom na voljo popolnoma, skrbel bom za najmlajše selekcije, pomagal bom predsedniku ... Počel bom vse, kar bodo zahtevali od mene."

Podpisal je šestletno pogodbo, na sezono pa naj bi po pisanju italijanskega Corriere della Sera dobil 600.000 evrov.

Totti se je ob podpisu spomnil tudi 28. maja, ko je na polnem rimskem Olimpicu pred 60.000 ljudmi sklenil športno pot v dresu Rome. A kot se je izkazalo, je takrat za vedno rekel zbogom nogometni karieri. "28. maja ne bom pozabil nikoli, vedno ga bom nosil v sebi, težko je pojasniti občutke in čustva, ki sem jih takrat doživel."



Debi pri 16 letih

Kapetan Rome je celotno kariero preživel pri klubu iz italijanske prestolnice, čeprav so si ga na vrhuncu njegove kariere želeli številni najmočnejši evropski klubi, ki so ga želeli iz Rima zvabiti z nesramno bogatimi pogodbami.

Za člansko ekipo Rome je debitiral pri šestnajstih letih v sezoni 1992/93, natančneje 28. marca 1993, ko je s soigralci slavil na gostovanju pri Brescii (0:2). Od tedaj je za svoj ljubi klub v 25 sezonah zbral 786 nastopov, na katerih je zabil 307 golov.

Vrhunec v klubski karieri je doživel leta 2001, ko je z Romo postal italijanski prvak, sicer pa je še po dvakrat osvojil italijanski pokal (2007 in 2008) in superpokal (2001 in 2007). Za italijansko reprezentanco je med letoma 1998 in 2006 zbral 58 nastopov in 9 golov, leta 2006 je z azzurri tudi postal svetovni prvak.

