Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 8 glasov Ocenite to novico! Stefan Jović je odlično vodil Zvezdin napad, veliko dela pa je znova opravil tudi v finalu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zvezda melje naprej - v Beogradu na kolenih nov evropski velikan

Beograjčani že več kot mesec niso klonili

26. januar 2017 ob 21:04

Beograd - MMC RTV SLO

Crvena zvezda ostaja trenutno najbolj vroč klub v Evroligi. Beograjski košarkarji so v 20. krogu v peklu dvorane Aleksandra Nikolića premagali Panathinaikos (72:66).

Rdeče-beli so slavili že sedmič zapored, kar je rekord v letošnji sezoni najmočnejšega evropskega tekmovanja. Maccabi, Real Madrid, CSKA, Fenerbahče in zdaj še Pao so po vrsti klonili v srbski prestolnici. Vmes je Zvezda nanizala še nekaj odmevnih gostujočih zmag, nazadnje je v torek v Vitorii nadigrala Baskonio, v Ligi ABA pa po 19. krogih sploh še ni poražena. Zadnji jo je premagal Olympiacos, ki je bil v Pireju boljši 20. decembra.

Ponovno je grmelo v polnem Pionirju, že pred začetkom tekme, ko se znova na primer ni slišala himna Evrolige. In na krilih izvrstnega vzdušja so Beograjčani odprli tekmo. Naredili so serijo 16:0, gostje, največji tekmeci Olympiacosa, kluba, s katerimi navijači so pobrateni beograjski, pa so prvi koš dali šele po dobrih šestih minutah.

Tedaj je Mike James zadel izza črte in prav po zaslugi trojk so Atenčani ekspresno znižali. Hitro je bilo 18:14. V drugi četrtini je Zvezda znova pobegnila na dvomestno prednost, a se je Pao spet hitro vrnil. Najbolj razigran je bil Kenny Gabriel, ki je zadel prvih pet poskusov za tri. Ob koncu je bil Američan tudi prvi strelec tekme s 23 točkami.

Gostje so prvič povedli minuto pred koncem tretje četrtine (55:56). Ko je bilo do konca tekme še pet minut, je bil izid 64:63, nato pa je Zvezda v naslednjih štirih minutah po zaslugi odlične obrambe, Marka Simonovića in Ognjena Kuzmića povedla za sedem in obrnila tekmo v svojo korist. Prvi igralec tekme je bil Kuzmić. Srbski center, ki je lani igral za Panathinaikos, je dal deset točk, ujel pa je kar 14 odbitih žog.

20. krog:

FENERBAHČE - GALATASARAY

85:80 (19.27, 22:27, 23:12, 21:14)

Vesely 20, Dixon 17; Schilb 21.



CRVENA ZVEZDA - PANATHINAIKOS

72:66 (20:14, 19:19, 18:23, 15:10)

Simonović 13, Mitrović 11, Kuzmić 10 in 14 skokov; Gabriel 23, James 19.

MACCABI - UNICS KAZAN

60:52 (16:9, 17:15, 12:14, 15:14)

Goudelock 17, Ohajon 10; Johnson 13.





Petek ob 18.00:

CSKA MOSKVA - ANADOLU EFES



Ob 18.45:

DARÜŠAFAKA - ŽALGIRIS

Ob 19.00:

BARCELONA - BASKONIA



Ob 20.00:

OLYMPIACOS - BROSE BAMBERG



Ob 21.00:

REAL MADRID - EMPORIO ARMANI

Lestvica: CSKA MOSKVA 19 14 5 +158 33 REAL MADRID 19 14 5 +132 33 FENERBAHČE 20 13 7 +22 33 OLYMPIACOS 19 13 6 +90 32 CRVENA ZVEZDA 20 12 8 +44 32 PANATHINAIKOS 20 11 9 +24 31 BASKONIA 19 11 8 +22 30 DARÜŠAFAKA 19 10 9 +1 28 ------------------------------------- ANADOLU EFES 19 9 10 -9 28 BARCELONA 19 8 11 -53 27 UNICS KAZAN 20 7 13 -76 27 MACCABI 20 7 13 -89 27 BROSE BAMBERG 19 7 12 -8 26 ŽALGIRIS 19 7 12 -52 26 GALATASARAY 20 6 14 -93 26 EMPORIO ARMANI 19 6 13 -113 25

T. J.