Zvezda po četrto zaporedno lovoriko v Ligi ABA

V finalu jo čaka Budućnost

2. april 2018 ob 22:40

Beograd - MMC RTV SLO

Crvena zvezda meri na četrti zaporedni naslov zmagovalca Lige ABA. V polfinalu so v odločilni tretji tekmi brez težav premagali Mornar iz Bara.

V finalu se bo beograjska ekipa pomerila z drugo črnogorsko ekipo, Budućnostjo, ki je v polfinalu odpravila s Cedevito.

Zvezda je že po prvem polčasu vodila za +15, ob koncu tekme pa so vodili že za 21 točk.

Mornar je v prvem polčasu vodil le enkrat (14:15), Zvezda pa je odgovorila z delnim izidom 9:0 - med drugim je atraktivno zabil Alen Omić -, povedla je za osem točk (23:15). Mornar se je z delnim izidom 7:0 približal (42:35), a so rdeče-beli ob koncu druge četrtine nanizali še dve trojki, zadela sta Ognjen Dobrić in Dylan Ennis, in na odmor odšli s +15 (52:37).

Mornar se ni vdal, po vrnitvi na parket je zaigral na vso moč, približal se je le na dve točki zaostanka (58:56). A tu se je njihov pritisk ustavil. Zvezda je z izidom 5:0 povedla za sedem (63:56). Z neverjetno trojko je Taylor Rochestie poskrbel za novo dvomestno prednost Zvezde (66:56).

Razpoloženi Nemanja Vranješ je v zadnji četrtini zadel trojko za 68:59, a ni imel podpore v soigralcih, da bi resno zapretili Zvezdi. Po dveh zaporednih trojkah Dobrića so Beograjčani zbežali na +14 (76:62). Zvezda se ni ustavila, po atraktivnem zabijanju Dobrića je vodila za 16 točk (78:62). Potem ko je Omić Dobriću podal, ta je akcijo zaključil z zabijanjem, je Zvezda vodila že za 20 točk (87:67).

Finale na tri zmage se bo začel 9. aprila.

Sixt Primorska in Krka za uvrstitev v Ligo ABA

Jutri pa bosta na sporedu polfinalni tekmi Lige ABA 2. Za finale in končno zmago, ki pomeni nastopanje v Ligi ABA prihodnjo sezono, se borita dva slovenska kluba - Sixt Primorska in Krka. Primorci se bodo pomerili z Vršcem, Dolenjci pa z Borcem.

Trener Krke Simon Petrov je pred tekmo povedal: "Zelo smo zadovoljni, ker smo se uvrstili na zaključni turnir. Iskali bomo svojo priložnost na tekmi proti Borcu, ki pa je velik favorit, saj igra pred res fantastičnim občinstvom. Vseeno bomo dali vse od sebe in jih skušali presenetiti."

Trener Sixt Primorske Jurica Golemac pa pravi: "Spoštujemo kolege iz Vršca, ki imajo odlično ekipo z veliko mladimi košarkarji. Čaka nas izredno težka tekma, a v dvoboj vstopamo samozavestno, z željo, da v sredo zaigramo tudi v velikem finalu Lige ABA 2."

LIGA ABA

POLFINALE, tretji tekmi

CRVENA ZVEZDA - MORNAR 2:1

88:69 (26:19, 26:18, 16:19, 20:13)

Dobrić 19 (5/6 za tri), Rochestie 18, Omić 11 (3/4 za dve) in dva skoka v 14 min, Lessort 10; Vranješ 21, Needham 11, Mičović 9.

BUDUĆNOST - Cedevita 2:1

72:57 (11:17, 17:15, 17:14, 27:11)

Popović 14, Ivanović 13, Landry 11; Ukić 12.

V krepkem je izid v zmagah. Igrali so na dve zmagi.

LIGA ABA 2

ZAKLJUČNI TURNIR, Čačak



Polfinale, torek ob 18.00:

BORAC - KRKA



Ob 20.30:

SIXT PRIMORSKA - VRŠAC



Finale bo v sredo ob 19.00. Zmagovalec se uvrsti v Ligo ABA.

D. S.