Zvezda se je okrepila s Kešljem, Olimpia Milano pa s Cusinom

Miller prišel v Brose, Pleiss v Valencio

29. julij 2017 ob 19:26

Beograd, Milano, Bamberg, Valencia - MMC RTV SLO

Po številnih odhodih je košarkarje Crvene zvezde okrepil nekdanji srbski reprezentant Marko Kešelj, Olimpia Milano pa je pod obročem močnejša za izkušenega Marca Cusina.

29-letni in 208 centimetrov visoki Kešelj je za Zvezdo že igral med leti 2008 in 2010. Nazadnje je igral v Belgiji za Telent Ostend. Leta 2012 je z Olympiacosom osvojil Evroligo, sicer pa je igral še za Le Mans, Asvel, Valencio, Girono, Kölnm, Lavrio, OKK Beograd in Mego. Aktualni prvak Lige ABA lahko zdaj že registrira nove igralce, potem ko je Fiba umaknila blokado.

Olimpia Milano, ki zdaj nastopa s sponzorskim imenom AX Armani Exchange, je podpisala pogodbo z italijanskim centrom Cusinom. 211 centimetrov in 32-letni visoki košarkar je bil nazadnje član Avellina. Igral je še za Trieste, Angelico Biello, Ferraro, Fabriano, Soresino, Cremono, Scavolini, Cantu in Sassari. V Milanu bo soigralec Zorana Dragića.

Miller v Brose, Pleiss v Valencio

Novega soigralca ima tudi Aleksej Nikolić v Bambergu. Novi košarkar Broseja je Quincy Miller. 25-letni Američan je z nemškimi prvaki podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno. 206 centimetrov visoki krilni center je bil nazadnje član Maccabi, a je imel v minuli sezoni veliko težav s poškodbami. Sicer pa se je pred tem izkazal v dresu Zvezde, ko je bil izbran v drugo peterko Evrolige. Tedaj je v povprečju dosegal več kot 14 točk in skoraj šest skokov na srečanje. Pred prihodom v Beograd se je preizkusil v Ligi NBA, kjer je zaigral za Denmver, Sacramento in Detroit.

Nemški center Tibor Pleiss se iz Galatasaraya seli v Valencio. Španski prvaki, ki se vračajo v Evroligo, so s 27-letnim košarkarje podpisali dveletno pogodbo. 218 centimetrov visoki center je v Španiji že igral. Bil je član Baskonie in Barcelone. Pred tem je igral še za Köln in Brose, k Galati pa je prišel po neuspeli epizodi v Ligi NBA pri Utahu.

Fener našel menjavo za Udoha

Prvak Evrolige Fenerbahče je podpisal enoletno pogodbo z Jasonom Thompsonom. 31-letni Američan je nazadnje igral na Kitajskem, pred tem pa je bil član Sacramenta, kjer je preživel sedem let, Golden Stata in Toronta. Na draftu je bil 211 centimetrov visoki košarkar izbran kot 12. Druga sezona v NBA-ju je bila njegova najboljša, ko je v povprečju v statistiko vpisoval po 12,5 točke in 8,5 skoka. Fener je s tem zapolnil vrzel po odhodu Ekpeja Udoha, MVP-ja Final Foura, ki je odšel v Ligo NBA.

T. J.