Zvezda v Beogradu nadigrala Real; Dončić poškodovan

Zmage se veselita Alen Omić in Aleksej Nikolić

22. december 2016 ob 09:53,

zadnji poseg: 22. december 2016 ob 21:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Crvena zvezda je na domačih tleh dosegla veliko zmago nad Realom iz Madrida (80:72). Luka Dončić Realu ni mogel veliko pomagati, saj se je poškodoval.

Slovenski košarkarski biser, ki je začel v prvi peterki, je za kraljevski klub dosegel prve točke, to pa so bile obenem edine tri točke, ki jih je Dončić vknjižil, saj mu je v tretji četrtini pri prodoru pod koš spodrsnilo, staknil je poškodbo gležnja in je tako moral s parketa.

V slabih 12 minutah je dosegel tri točke, ujel je eno odbito žogo, dvakrat pa je tudi uspešno podal.

Crvena zvezda je pred domačimi gledalci dosegla pomembno šesto zmago v letošnji Evroligi, na polčas so odšli s prednostjo osmih točk, do konca tretje četrtine pa so razliko povečali na enajst. Z agresivno obrambo in z uspešnim metom so dosegli zasluženo zmago nad večkratnim evropskim prvakom.

Pri Crveni zvezdi je blestel Marko Simonović, dosegel je 20 točk (tri trojke), dvomestno število točk so dosegli še Marko Gudurić (12 točk), Stefan Jović in Ognjen Kuzmič, ki sta jih dodala po 11. Pri Realu je največ točk dosegel Jeffery Taylor - 25 točk, Sergio Llull pa 12.

Dončić dosegel nov mejnik

Čeprav Dončić ni mogel pokazati vsega svojega talenta v Beogradu, je priznanje zanj prišlo še pred tekmo - postal je najmlajši najkoristnejši igralec (MVP) kroga v Evroligi.

Na prejšnji tekmi proti nemškemu Bambergu je namreč zbral 16 točk (met 6/11), šest skokov, pet podaj in tri ukradene žoge, kar mu je v statističnem indeksu naneslo 25. Dončić si naziv MVP 13. kroga deli z organizatorjem igre pri Panathinaikosu Miku Jamesu, ki je v dvoboju z Emporiom iz Milana prav tako imel indeks 25.

Za 17-letnega Dončića je to že drugi naziv MVP v decembru. Na začetku meseca je z indeksom 34 postal najkoristnejši igralec kroga v španskem prvenstvu. Ljubljančan je bil prvi strelec Real Madrida in najbolje ocenjeni igralec na treh od zadnjih šestih tekem.

Zmaga za Omića in Nikolića

Na preostalih dveh evroligaških tekmah sta nastopila še dva slovenska košarkarja - Alen Omić in Aleksej Nikolić.

Turški derbi med Galatasarayem in Anadolou Efesom je pripadel gostom, ki so zmagali sedmič v sezoni, Galatasaray pa je ostal pri le štirih zmagah. Za goste, pri katerih se je z 19 točkami izkazal Brandon Paul, je dobrih pet minut igral tudi Omić, ki pa iz dveh poskusov za dve točki ni bil uspešen, zato pa je imel dva skoka in podajo. Najboljši strelec domače ekipe je bil Blake Schilb z 21 točkami.

Postojnčan Aleksej Nikolić ni dosegel točke v sedmih sekundah za Brose Bamberg, ki je na domačem parketu presenetil Olympiacos (82:68).

EVROLIGA

14. KROG

GALATASARAY - ANADOLU EFES

76:86 (18:16, 26:22, 14:22, 18:23)

Schilb 21, Tyus 15; Paul 19, Brown 16.

CRVENA ZVEZDA - REAL MADRID

82:70 (20:19, 23:16, 19:16, 20:19)

Simonović 20, Gudurić 12; Taylor 25, Llull 12, Dončić 3 v 12 min.



ŽALGIRIS - UNICS KAZAN

80:88 (19:23, 27:20, 23:15, -:-)

Jankunas 21; Langford 26, Parakhouski 24.

BROSE BAMBERG - OLYMPIACOS

82:68 (23:13, 25:17, 11:20, 23:18)

Miller 20, Causeur 17; Spanoulis 15, Papanikolaou 11, Young 9.

Petek ob 18.00:

CSKA MOSKVA - FENERBAHČE

Ob 18.45:

DARÜŠAFAKA - MACCABI

Ob 20.15:

PANATHINAIKOS - BASKONIA

Ob 21.00:

BARCELONA - EMPORIO ARMANI

Lstvica: CSKA MOSKVA 13 12 1 +126 25 REAL MADRID 14 9 5 +92 23 OLYMPIACOS 14 9 5 +57 23 BASKONIA 13 9 4 +35 22 PANATHINAIKOS 13 8 5 +54 21 FENERBAHČE 13 8 5 -5 21 ANADOLU EFES 14 7 7 -19 21 DARÜŠAFAKA 13 7 6 0 20 CRVENA ZVEZDA 14 6 8 -7 20 ŽALGIRIS 14 5 9 -26 19 UNICS KAZAN 14 5 9 -31 19 BROSE BAMBERG 14 5 9 -15 19 MACCABI 13 5 8 -35 18 BARCELONA 13 5 8 -54 18 GALATASARAY 14 4 10 -104 18 EMPORIO ARMANI 13 4 9 -68 17

R. K., D. S.