ACH gre na zadnjo tekmo z dvignjeno glavo

Na tekmi v Modeni tesen poraz ACH-ja

28. februar 2017 ob 21:31

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Odbojkarji ACH Volleyja bodo za slovo od letošnje Lige prvakov v sredo (17.00) gostili italijansko Modeno. Slovenski prvaki so že izgubili vse možnosti za osmino finala.

Ljubljanski odbojkarji so letošnjo sezono v najmočnejšem klubskem tekmovanju začeli z dobro predstavo v Modeni, kjer so v prvem krogu proti sloviti domači ekipi izgubili šele v tie-breaku in se domov vrnili s točko. Dve so nato osvojili na domačih tleh proti romunski Craiovi, vendar sta bili to tudi zadnji točki, ki so ju slovenski državni prvaki osvojili v skupini D.

Štern: Naredili smo vse, kar smo lahko

"Na žalost smo po dobrem začetku malo padli in v ključnih trenutkih preostalih tekem nam ni uspelo držati stika z nasprotniki, a vseeno si nimamo kaj očitati. Naredili smo vse, kar smo lahko, in zdaj lahko gremo z dvignjenimi glavami v to zadnjo tekmo. Res je, da ne vemo, s kakšno postavo bo Modena nastopila, a se s tem ne smemo obremenjevati. Zaigrati moramo zbrano in borbeno od prve točke naprej in verjamem, da lahko pridemo do ugodnega izida. Najpomembnejša bo naša igra, ne bomo si smeli naložiti pritiska, le zaigrati bomo morali najboljše, kot znamo, da si morda tudi dvignemo samozavest pred naslednjimi tekmami, ko bodo za nas zelo pomembne," pred dvobojem z italijanskim odbojkarskim velikanom razmišlja Žiga Štern, ki je v svoji prvi sezoni v Ligi prvakov nase opozoril prav na vsaki tekmi. Z doseženimi 162 točkami je tudi najučinkovitejši igralec Lige prvakov v prvih petih krogih. Pet manj jih je dosegel korektor turškega Arkasa iz Izmirja Michael Sanchez Bozhulev.

V zadnjem času igra ljubljanskih odbojkarjev ni na ravni, kot je že bila, toda tekma proti Modeni, štirikratnim evropskim klubskim prvakom, ki je bila dvanajstkrat najboljša tudi v italijanskem državnem prvenstvu, bo le še dodatna motivacija za varovance Zorana Kedačiča.

Lahko smo enakovredni

"Čeprav nam zelo dobro kaže na vseh drugih frontah, se mi vseeno zdi, da ne kažemo več tistih najboljših predstav, kot smo jih prej. Za domače državno prvenstvo je to sicer dovolj dobro, da osvajamo točke, zavedamo pa se, da takšna igra, kot jo kažemo v zadnjem času, za Modeno ne bo dovolj. Tako kot na prvi tekmi bomo morali najprej nasprotnika s servisom potisniti od mreže in biti nato uspešni tudi z blokom in obrambo. V Modeni smo na prvi tekmi naredili veliko dobrega in upam, da nam bo uspelo ponoviti takšno predstavo tudi v Ljubljani. Vemo, kdo bo na nasprotni strani, vsekakor so to sami vrhunski igralci, a se nimamo česa bati, lahko smo jim enakovredni, tako da gremo pogumno v ta dvoboj. Želja pa je seveda tudi čim večja podpora s tribun," je še dejal 23-letni Štern.

Ngapeth prvo ime Modene

Azimut Modena je v Ljubljani gostovala tudi v lanski sezoni, ko je zmagala s 3:0. V letošnji sezoni ima morda še močnejšo zasedbo, ki jo je pred kratkim okrepil še nekdanji italijanski reprezentant Dragan Travica, prvo ime pa je zagotovo francoski zvezdnik Earvin Ngapeth. Italijanski odbojkarji so si v skupini D s štirinajstimi točkami že zagotovili prvo mesto in nastop v osmini finala lige prvakov, o drugem mestu pa bosta danes med sabo odločala poljski Belchatow in Craiova. Točko več, sedem, imajo trenutno romunski odbojkarji, medtem ko je ACH Volley pri treh točkah.

LIGA PRVAKOV



SKUPINA D, 6. krog



Sreda ob 17.00:

ACH VOLLEY - MODENA



Ob 20.00:

BELCHATOW - CRAIOVA

Lestvica: MODENA 5 5 0 14 CRAIOVA 5 2 3 7 BELCHATOW 5 2 3 6 ACH VOLLEY 5 1 4 3

A. V.