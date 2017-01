Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! ACH Volley je do zdaj tako kot Belchatow zbral tri točke. Foto: BoBo Sorodne novice Belchatow premočan za ACH Volley Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

ACH v Belchatow po vsaj točko

Tekma Craiova - Modena že danes

31. januar 2017 ob 19:21

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Odbojkarji ACH Volleyja bodo v sredo ob 18. uri na Poljskem odigrali četrto tekmo v letošnji Ligi prvakov. Njihov tekmec bo Skra Belchatow, ki je pred dvema tednoma v Stožicah zmagal s 3:1.

"V Ljubljani smo pokazali, da lahko igramo tudi z Belchatowom in vsaj točka ni nepredstavljiv cilj," je pred sredino tekmo optimistično razpoložen Žiga Štern, sprejemalec ACH Volleyja, ki je bil v Stožicah s 16 točkami tudi najučinkovitejši igralec svoje ekipe.

Da Ljubljančani v Belchatowu niso povsem brez možnosti, meni tudi trener Zoran Kedačić. "V prvi vrsti gremo na Poljsko pokazat, da tretji niz s prve medsebojne tekme ni bil naključje in da smo vso tekmo sposobni igrati na tako visoki ravni. Mislim, da imamo zelo dobre možnosti, da se domov vrnemo z ugodnim izidom, vendar le, če bomo vztrajali pri svoji igri, ki si jo bomo začrtali in se nam malenkost poklopi servis. Fantje so pripravljeni na boj," je dejal Kedačić.

V Ljubljani je bil za ACH usoden predvsem srbski bloker Srečko Lisinac, ki je bil ob učinkoviti igri v napadu uspešen tudi v bloku in na servisu.



Liga prvakov, skupina D, 4. krog

Danes ob 19.00:

CRAIOVA - MODENA



Sreda ob 18.00:

BELCHATOW - ACH VOLLEY

Lestvica: MODENA 3 3 0 8 točk CRAIOVA 3 1 2 4 BELCHATOW 3 1 2 3 ACH VOLLEY 3 1 2 3

