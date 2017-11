Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! V Tivoliju je bilo 0:3 za rusko ekipo in presenečenje bi bilo, če se ne bi v Novosibirsku končalo z istim izidom. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

ACH Volley obstal pred zadnjo oviro za Ligo prvakov

Na prvi tekmi Rusi zmagali z 0:3

12. november 2017 ob 12:06,

zadnji poseg: 12. november 2017 ob 13:06

Novosibirsk - MMC RTV SLO

Odbojkarji ACH Volleyja so v 3. krogu kvalifikacij za Ligo prvakov izgubili tudi povratno srečanje proti favoriziranemu Lokomotivu iz Novosibirska (3:0).

Ruska ekipa je po 29 minutah prvi niz dobila s 25:20. Drugi niz je bil bolj izenačen, ACH Volley je imel možnosti za presenečenje, saj je v odločilnih trenutkih zaostajal le za točko (21:20, 23:22, 24:23), a preobrata ni bilo. V tretjem nizu so gostitelji le še dokončali delo in še drugo tekmo proti Ljubljančanom dobili s 3:0, s tem pa so se tudi uvrstili v elitno tekmovanje.

Slovenski prvaki, ki so se nasprotniku na prvi tekmi v Tivoliju odlično upirali, a vseeno izgubili z 0:3, so tako prvič po desetih sezonah ostali brez Lige prvakov. Zdaj bodo evropske nastope nadaljevali v Pokalu CEV, v 1/16-finala se bodo pomerili z Novim Pazarjem.

KVALIFIKACIJE ZA LIGO PRVAKOV, 3.krog, povratna tekma



LOKOMOTIV NOVOSIBIRSK - ACH VOLLEY

2:0 (20, 23, 18)

Na prvi tekmi je Lokomotiv Novosibirsk zmagal z 0:3. Zmagovalec se bo uvrstil v skupinski del Lige prvakov.

T. O., M. L.