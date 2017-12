ACH Volley od zaostanka z 2:0 do zmage v Sanđaku

Calcit Volley proti ekipi GFC Ajaccio

6. december 2017 ob 20:23

Novi Pazar - MMC RTV SLO

Slovenski prvaki, ki so letos v kvalifikacijah po desetih letih ostali brez Lige prvakov, se s tesno zmago vračajo z gostovanja v Sanđaku.

Opozorila, da zna biti mlada, poletna in čvrsta ekipa iz Novega Pazarja, ki je letos že osvojila srbski pokal, v srbskem prvenstvu je še edina neporažena, v svojih vrsti pa ima nekaj zelo nadarjenih mladih reprezentantov, so bila na mestu, saj so bili Srbi zelo trd oreh. Še v tretjem nizu je kazalo, da tudi pretrd, a so se nato Ljubljančani vendarle prebudili. Na površje so izplavale izkušnje, prišlo je do preobrata, ki je prednost pred povratno tekmo zagotovil gostujoči ekipi, pri kateri je bil s 25 točkami najučinkovitejši Jan Pokeršnik. Zelo dobro igro je pokazal tudi Diko Purič, ki je dosegel 12 točk, polovico z bloki.

V prvem nizu gostom ni šlo prav nič od rok. Slaba igra v obrambi, bloka tako rekoč ni bilo, prav tako ne pritiska s servisi. Edini, ki je še kazal kolikor toliko visoko raven igre, je bil Dmitrij Babkov, ki pa je bil premalo, da bi se lahko računalo na ugoden rezultat. Srbi, ki so bili odlični tako v napadu kot pri bloku in servisu, so že ob prvem tehničnem odmoru vodili z 8:2, kmalu zatem pa prednost povečali že na sedem točk. Ob koncu uvodnega niza je ACH že začel kazati znake prebujanja, dokončno pa so se prebudili v drugem nizu, za kar imajo zasluge tudi nekatere menjave. Uroš Pavlovič je na mestu blokerja zamenjal Matica Videčnika, nekaj trenutkov pozneje je namesto Petra Đirlića v igro prišel še Matej Mihajlovič. V drugem nizu je bilo izenačeno vse do izida 23:23, nato pa so domači osvojili dve zaporedni točki in prišli do vodstva z 2:0.

A to je bilo tudi vse, kar so osvojili. V tretjem nizu so sicer še vodili z 22:20, a so se gosti s petimi zaporednimi točkami izmazali. Rešili so se tudi od začetnega zaostanka v četrtem nizu, v katerem je obramba že delovala na visoki ravni. Najboljšo igro pa so oranžni zmaji pokazali v skrajšanem nizu. Takoj so prišli do vodstva s 6:3, pri izidu 8:13 so se že lahko začeli veseliti težko priborjene zmage.

Povratna tekma bo v torek, 19. decembra v Tivoliju.

POKAL CEV

1/16 FINALA, prvi tekmi



NOVI PAZAR - ACH VOLLEY

2:3 (20, 23, -22, -23, -11)

Novi Pazar: Vukašinović 15, Sretenović, Polomac 15, Zatrić, Daca 6, Bekrić, Zuković, Božović, Radosavljević 13, Vilimanović 4, Prušević, Hamzagić 25.

ACH Volley: Flajs, Đirlić 6, Babkov 15, Kovačič, Purič 12, Pavlović 4, Satler, Pleško, Brulec 4, Mihajlović 12, Pokeršnik 25, Videčnik.

Ob 19.00:

CALCIT VOLLEY - GFC AJACCIO



Povratni tekmi bosta 19. in 20. 12.