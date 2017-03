Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Odbojkarji ACH-ja niso bili zadovoljni s predstavo, a so kljub vsemu gladko premagali Calcit. Foto: www.alesfevzer.com Lahko smo zadovoljni z osvojenimi točkami, vendar ne moremo biti zadovoljni z igro. Danes je bilo v naši igri v vseh elementih še veliko rezerv, tudi napad ni stekel in to bo treba popraviti že do konca tedna, ko nas v Zagrebu čaka zaključni turnir srednjeevropske lige Žiga Štern, ACH Volley Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

ACH Volley s Calcitom ni imel težav

Težave Kamničanov z začetnimi udarci Kozamernika

8. marec 2017 ob 20:27

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Odbojkarji ACH Volleyja so v tekmi petega kroga modre skupine 1. DOL za moške doma premagali Calcit Volleyball s 3:0.

Po porazu ACH Volleyja v Kranju je bila razlika med ljubljanskimi in kamniški odbojkarji v njihovi zadnji tekmi modre skupine le točka, tako da je kakršnakoli zmaga eni od ekip prinašala najboljše izhodišče v končnici.

V dozdajšnjih treh medsebojnih tekmah v letošnji sezoni so se vedno zmage veselili aktualni državni prvaki, ki so bili boljši tudi v odločilni tekmi za prvo mesto v modri skupini, s tem pa so si zagotovili najboljše izhodišče v končnici.

Težave gostov z začetnimi udarci Kozamernika

Domači odbojkarji so v prvem nizu do odločilne prednosti prišli že po prvem tehničnem odmoru, na katerega so odšli s prednostjo štirih točk, po dveh zaporednih točkah Apostolosa Armenakisa pa je bilo že 10:4. Gostje so imeli težave s servisi Jana Kozamernika, ki je šestkrat zaporedoma izvajala začetni udarec. Do drugega tehničnega odmora so se Kamničani domačinom z asom Matica Videčnika približali le na dve točki zaostanka (13:15), dve točki pa so zaostajali še pri izidu 18:20. Toda po bloku Kozamernika je bilo spet zanesljivih 22:18 za ACH Volley, ki prednosti do konca niza, ki ga je končal Žiga Štern, ni več izpustil iz rok.

Ljubljančani bolj zbrani v končnici

V izenačenem drugem nizu so prvi do treh točk prednosti prišli gostje, ki so na servis Andreja Štembergar Zupana zaostanek dveh točk spremenili v vodstvo s 6:3. S tremi zaporednimi točkami so Ljubljančani izid na osmi točki izenačili, ob drugem tehničnem odmoru pa so vodili s 16:14. Po asu Domna Kotnika so spet povedli Kamničani (18:17), a ne za dolgo, kajti na servis Jana Pokeršnika je bilo 21:18 za domačo ekipo. Z blokoma Videčnika in Jana Brulca so se gostje še enkrat vrnili v igro in po napaki Šterna povedli z 22:21, toda v končnici so bili bolj zbrani varovanci Zorana Kedačiča, ki so prav po zaslugi Šterna in Kozamernika povedli z 2:0 v nizih.

Kamničanom ni uspel preobrat

Čeprav se je tretji niz začel po željah gostujoče ekipe, ki je povedla s 4:0, so domačini izkoristili nezbranost Kamničanov na sprejemu ter jim pobegnili za dve točki (9:7). Po novi napaki na mreži, tokrat Videčnika, je ACH Volley prvič v tretjem nizu prišel do treh točk prednosti (13:10), ki se je do drugega tehničnega odmora po zaslugi nekdanjega igralca Calcit Volleyballa Žige Šterna, povečala še za točko. Kamničani se niso predali, nekajkrat so se domačinom približali na dve točki zaostanka, zadnjič pri izidu 19:21, vendar do preobrata ni prišlo. Zmago ACH Volleyja je potrdil Štern.

Štern: Imeli smo veliko rezerv

"Lahko smo zadovoljni z osvojenimi točkami, vendar ne moremo biti zadovoljni z igro. Danes je bilo v naši igri v vseh elementih še veliko rezerv, tudi napad ni stekel in to bo treba popraviti že do konca tedna, ko nas v Zagrebu čaka zaključni turnir srednjeevropske lige," je zmago svoje ekipe komentiral Žiga Štern, sprejemalec ACH Volleyja.

Ribič: ACH Volley je bil premagljiv

"ACH Volley je bil danes premagljiv, vendar sem na naši strani pogrešal energijo in vero v to, da se da premagati Ljubljančane. Ves čas sem imel občutek, da je bil ACH korak pred nami, ko bi morali doseči nekaj zaporednih točk, tega nismo naredili. V tej sezoni se nam ves čas, ko igramo proti ACH Volleyju, dogaja, da je naš odstotek v napadu bistveno manjši kot proti drugim ekipam. Če hočeš premagati ACH Volley, moraš ti napadati, ne pa biti v položaju, da se braniš. Na žalost smo zapravili še eno priložnost," pa je dejal Gašper Ribič, trener Calcit Volleyballa.

DP, 1. dol, drugi del

Modra skupina, 5. krog:

ACH VOLLEY - CALCIT VOLLEYBALL

3:0 (21, 23, 20)

TRIGLAV - MARIBOR



SALONIT ANHOVO - HOČE

Lestvica: ACH VOLLEY 5 4 1 18 CALCIT VOLLEYBALL 5 4 1 14 TRIGLAV 4 2 2 8 MARIBOR 4 1 3 6 SALONIT ANHOVO 4 1 3 4 HOČE 4 1 3 4

Zelena skupina, 6. krog, danes:

SIJ FUŽINAR METAL - PANVITA POMGRAD



SIP ŠEMPETER - KRKA

Lestvica: PANVITA POMGRAD 23 10 13 32 KRKA 23 10 13 28 SIJ FUŽINAR METAL 23 5 18 16 SIP ŠEMPETER 23 4 19 15

M. L.