ACH Volley še drugič boljši od Novega Pazarja

V sredo Ajaccio - Calcit Volley

19. december 2017 ob 20:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Odbojkarji ACH Volleyja so tudi na povratni tekmi 1/16 finala Pokala CEV premagali srbski Novi Pazar. Potem ko so v gosteh zmagali s 3:2, so bili v Tivoliju prepričljivejši, tekmecem niso prepustili niti niza.

Posamični nizi so se končali na 13, 23 in 24.

Ljubljančani so imeli pred prvo tekmo veliko spoštovanja za neporaženo ekipo srbskega državnega prvenstva, a že v Novem Pazarju se je po preobratu in zmagi s 3:2 pokazalo, da so vendarle kakovostnejši tekmec. V Ljubljani so to samo še dokazali, z zanesljivo igro niso imeli praktično nikakršnih težav.