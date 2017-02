Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Calcit je s 3:0 odpravil Triglav. Foto: Klemen Brumec Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Calcit ušel Triglavu, Fužinar ni več zadnji

Pregled državnega prvenstva v odbojki

27. februar 2017 ob 15:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po tretjem krogu tekem državnega prvenstva v modri skupini so se odbojkarji ACH Volleyja še bolj utrdili na vrhu lestvice.

Ljubljančani proti Hočam niso imeli težkega dela, saj Štajerci v zadnjem času niso več tako prepričljivi.

Znova je bil uspešen tudi Calcit Volleyball, ki je v neposrednem dvoboju za drugo mesto na lestvici odpravili kranjski Triglav, in to s 3:0, pa čeprav sta manjkala dva igralca standardne postave Vidmar in Okroglič. Kamničani, pri katerih sta bila tokrat v ospredju predvsem Brazilec Pereira in Kotnik, so zelo dobro igrali v napadu in bloku ter se s tremi točkami za zdaj otresli najnevarnejših tekmecev.

Modra skupina, 3. krog

ACH VOLLEY - HOČE

3:0 (18, 19, 19)



CALCIT VOLLEYBALL - TRIGLAV

3:0 (19, 17, 19)



Ponedeljek ob 19.00:

MARIBOR - SALONIT ANHOVO

Lestvica: ACH VOLLEY 3 3 0 14 točk CALCIT VOLLEYBALL 3 3 0 12 TRIGLAV 3 1 2 6 SALONIT ANHOVO 2 1 1 3 MARIBOR 2 0 2 2 HOČE 3 0 3 2



Pomembno zmago v zeleni skupini je dosegel tudi Fužinar SijMetalRavne, ki je po napetem obračunu in potem, ko so se vsi nizi končali na razliko, v gosteh premagal Panvito Pomgrad. Ravenčani, ki so bili vseskozi na zadnjem mestu v prvenstvu in je bilo že videti, da se bodo poslovili od prvoligaške druščine, so tako prehiteli SIP Šempeter.

Zelena skupina, 3. krog:

KRKA - SIP ŠEMPETER

3:1 (26, 23, -23, 13)



PANVITA POMGRAD - SIJ FUŽINAR METAL

1:3 (26, -23, -23, -24)

Lestvica: KRKA 21 9 12 26 PANVITA POMGRAD 21 8 13 26 SIJ FUŽINAR METAL 21 5 16 15 SIP ŠEMPETER 21 3 18 12



Pri dekletih praktično že znani pari

Pri dekletih je 17. krog dokončno odločil o tem, katere ekipe se bodo borile za najvišja mesta in katere bodo s prvenstvom nadaljevale v zeleni skupini, v kateri bo imela najmanj možnosti, da si zagotovi obstanek v prvoligaški konkurenci, Mislinja. Korošice so namreč na dosedanjih tekmah zbrale le eno točko, medtem ko jih ima Luka Koper sedem.

Prav tako je že nekaj časa jasno, da se bosta neposredno v polfinale prvenstva uvrstili ekipi Nova KBM Branik in Calcit Volleyball.

17. krog:

KEMA PUCONCI - ZGORNJA GORENJSKA

3:0 (16, 16, 12)



LUKA KOPER - FORMULA FORMIS

1:3 (21, -17, -22, -21)



NOVA KBM BRANIK - ALIANSA ŠEMPETER

3:0 (12, 22, 21)



MISLINJA - VOLLEYBALL LJUBLJANA

1:3 (-10, 23, -15, -14)



GEN-I VOLLEY - CALCIT LJUBLJANA

0:3 (-17, -11, -20)

Lestvica: NOVA KBM BRANIK 17 16 1 48 točk CALCIT LJUBLJANA 18 16 2 48 ALIANSA ŠEMPETER 18 11 7 33 GEN-I VOLLEY 18 10 8 31 VOLLEYBALL LJUBLJANA 17 11 6 30 FORMULA FORMIS 17 9 8 30 KEMA PUCONCI 17 9 8 24 ZGORNJA GORENJSKA 18 4 14 12 LUKA KOPER 18 2 16 7 MISLINJA 18 0 18 1

C. R.