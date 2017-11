Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Panvita Pomgrad je v kamniški dvorani zmagala z 1:3. Foto: Blaž Weindorfer Kamniški odbojkarji so naredili preveč napak, kar so gostje izkoristili. Foto: Calcit Volleyball Dodaj v

Calcit Volley brez Pereire proti Prekmurcem le do niza

Pregled 8. kroga DP-ja v odbojki

27. november 2017 ob 15:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sobotni spored tekem državnega odbojkarskega prvenstva je bil tokrat močno okrnjen, saj so bila na sporedu le štiri srečanja, vse druge tekme 8. kroga so bile odigrane že med tednom, ACH Volley in Mariborom pa se bosta "udarila" januarja.

V tem krogu so bile sicer vse oči usmerjene v derbi med Calcit Volleyjem in Panvito Pomgrad. Boljši začetek je uspel gostiteljem, ki so si hitro nabrali prednost petih točk (11:5), a jo do 14. točke nato tudi zapravili. Predvsem na račun dobre igre v bloku in obrambi ter po zaslugi Vidmarja so uvodni niz sicer dobili s 25:22, a so jim Prekmurci v nadaljevanju vrnili z enako mero. V napeti končnici drugega niza se je namreč razigral izkušeni Andrej Grut, Kamničani pa so tekmecem podarjali točke z vrsto napak.

V tretjem in četrtem nizu so ritem igre narekovali odbojkarji Panvite Pomgrad in vodili že s 15:8 oz. z 12:9, a so igralci Calcit Volleyja, enkrat po zaslugi Tineta Kvasa, drugič pa s točkami Jureta Okrogliča in Andreja Štembergarja Zupana, ki je na mestu korektorja nadomestil poškodovanega Maxsona Pereiro, v obeh nizih stopili razliko. A razpoložena Grut in Jakob Rojnik sta srečanje v izenačenih končnicah obrnila v korist Panvite Pomgrad, ki je na lestvici prehitela Calcit Volley, a so Kamničani doslej odigrali tekmo manj.

Pri ženskah so derbi kroga odbojkarice Calcit Volleyja in Formule Formis odigrale že 8. novembra. Zmage s 3:2 so se veselile Rogožanke, pot do zmage pa so jim močno olajšale Kamničanke same, saj so si privoščile kar 42 napak. Od tega 15 pri začetnih udarcih in 18 v napadu, ob tem so prejele še 10 asov. Igralke Formule Formis so jih nanizale le 18, ob tem pa sta bili v napadu razpoloženi še Valentina Vrbanc in Darja Eržen s 17 oz. 21 točkami.

Omeniti velja še srečanje med Novo KBM Branik in pred to tekmo še četrtouvrščeno ekipo na lestvici, GEN-I Volleyjem. Slovenske prvakinje, ki so v letošnji sezoni edine še brez poraza, so bile prepričljivo boljše s 3:0.

1. DOL, 8. krog, moški:

HOČE - TRIGLAV KRANJ

1:3 (-16, -29, 23, -23)



CALCIT VOLLEY - PANVITA POMGRAD

1:3 (22, -23, -23, -22)



ČRNUČE - KRKA

3:0 (17, 18, 29)



GEN-I VOLLEY - MARIBOR

0:3 (-13, -19, -19)



Sreda, 10. januarja:

ACH VOLLEY - SALONIT ANHOVO

Lestvica: ACH VOLLEY 6 6 0 18 točk PANVITA POMGRAD 8 6 2 18 CALCIT VOLLEY 7 5 2 16 SALONIT ANHOVO 7 6 1 15 TRIGLAV KRANJ 8 5 3 15 MARIBOR 8 4 4 11 HOČE 8 3 5 10 ČRNUČE 8 2 6 8 GEN-I VOLLEY 8 1 7 2 KRKA 8 0 8 1

Ženske:

ALIANSA ŠEMPETER - LUKA KOPER

3:0 (15, 16, 22)



ZGORNJA GORENJSKA - ANKARAN HRVATINI

3:0 (14, 17, 18)



KEMA PUCONCI - LJUBLJANA

3:0 (18, 21, 19)



GEN-I VOLLEY - NOVA KBM BRANIK

0:3 (-16, -12, -22)

Lestvica: NOVA KBM BRANIK 8 8 0 24 točk CALCIT VOLLEY 8 7 1 22 FORMULA FORMIS 8 7 1 20 ALIANSA ŠEMPETER 8 5 3 15 GEN-I VOLLEY 8 5 3 14 KEMA PUCONCI 8 3 5 9 ZGORNJA GORENJSKA 8 2 6 7 LUKA KOPER 8 2 6 6 ANKARAN HRVATINI 8 1 7 3 LJUBLJANA 8 0 8 0

T. O.