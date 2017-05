Čas je, da v to reprezentanco začnemo verjeti vsi

Športna zgodba Boštjana Reberšaka

29. maj 2017 ob 07:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Verjetno se vsak športni navdušenec, ki je bil prisoten ob kakšnem velikem dosežku slovenskih športnik še kako dobro spomni vzklikov, kdor ne skače ni Slovenc.

Smučarski skoki so ponarodeli, a večkrat so vzkliki prisotni ob uspehih kolektivnih športnikov. Tudi teh je bilo v kratki slovenski športni zgodovini veliko. Eden največjih pred dvema letoma, ko so odbojkarji osvojili srebro na evropskem prvenstvu v Sofiji. In ja, zares, če kdo skače, skačejo odbojkarji, ne le najbolj pogosto, tudi zanesljivo najvišje, od vseh športnikov v moštvenih športih.

Slovenci v zadnjem obdobju skačejo vse više in više tudi po lestvicah, ki kažejo vrednost posameznih reprezentanc. V nedeljo so doslej skočili najvišje v svetovni konkurenci, med udeležence svetovnega prvenstva, po zmagi nad Belgijo s 3:1.

Tam so že bili nogometaši, košarkarji in rokometaši, zdaj so tudi odbojkarji, ki pa so uvrstitev med najboljše sprejeli kot nekaj samoumevnega, kot nekaj, kar jim glede na napredek in kakovost pripada. A če mislite, da je v reprezentanci prisotna prepotentnost, se krepko motite selektor Selektor Slobodan Kovač je zelo jasno sporočil, kaj se mora spremeniti v bližnji prihodnosti: "Še več samozavesti v svojo kakovost morajo imeti, še več agresivnosti, ki bi jih lahko popeljala na svetovni vrh."

Morda pa manjka igralcem potrditev okolja, navijačev. Tisti, ki so bili včeraj v Stožicah, so zaključke nizov, še posebej pa tekme, pričakali na nogah, a prave evforije ni bilo. Morda pa kdaj v prihodnosti dodaja najučinkovitejši posameznik tekme Mitja Gasparini. "Mi bi vedno radi napolnili Stožice, vendar se zavedamo, da je to nerealno. Morda en dan, ko zmagamo na svetovnem prvenstvu ... otem bodo tudi Stožice polne," je povedal Gasparini.

Privrženci odbojke in športa nasploh so letos svojo priložnost zapravili, nedeljska tekma z Belgijo je bila edina s tekmovalnim nabojem v Sloveniji v letošnjem poletju. Nadaljevanje bo na Daljnem vzhodu, finale svetovne lige, če se Slovenija tja uvrsti, v Avstraliji, evropsko prvenstvo pa v Krakowu. Morda pa se priložnost za odbojkarsko evforijo ponudi čez dve leti, če bo Slovenija letos na kongresu evropske zveze ob zaključku evropskega prvenstva na Poljskem pridobila soorganizacijo evropskega prvenstva leta 2019. Tudi na zvezi skušajo slediti razcvetu moške reprezentance in čas je, da v to reprezentanco začnemo verjeti vsi.

R. K., Boštjan Reberšak, Val 202