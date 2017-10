Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Slovenke so prvič igrale na evropskem prvenstvu pred dvema letoma na Nizozemskem. Foto: OZS Dodaj v

Chiappini: Uvrstitev na evropsko prvenstvo je dosegljiva

Prva tekma 8. avgusta 2018 doma proti Izraelu

12. oktober 2017 ob 15:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenske odbojkarice so dobile tekmice v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2019, to so Belgija, Izrael in Islandija.

Slovenke se bodo borile za svoj drugi nastop na prvenstvu stare celine, ki ga bodo skupaj gostile Poljska, Madžarska, Češka in Turčija.

Slovenija bo v kvalifikacijah nastopala kot tretja najmočnejša ekipa v skupini A, na lestvici Evropske zveze zaseda 25. mesto, boljša od nje sta Belgija (7.) in Izrael (23.).

Reprezentance bodo v okviru kvalifikacij odigrale šest tekem, po tri doma in v gosteh. Prvi del bo potekal avgusta prihodnje leto (Slovenke bodo prvo tekmo odigrale 8. avgusta doma proti Izraelu), drugi januarja 2019. Na evropsko prvenstvo se bosta uvrstili po dve najboljši reprezentanci iz vsake skupine.

"Med reprezentancami, ki bodo nastopile v kvalifikacijah, so prav Belgijke prve nosilke in na žalost smo jih v skupino dobili prav mi. V vsakem primeru pa mislim, da imamo zelo dobre možnosti, da se uvrstimo na prvenstvo. Prepričan sem, da je uvrstitev na prvenstvo za nas dosegljiva," je povedal selektor Alessandro Chiappini in dodal: "Belgijsko reprezentanco že zelo dobro poznamo, saj smo skupaj opravili del priprav in se med seboj pomerili v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Gre za zares kakovostno ekipo, a smo ji bili na vseh tekmah precej blizu. V Izraelu v zadnjem času zelo dobro delajo z odbojkaricami, imajo zelo dobrega trenerja in bodo igralke zagotovo še precej napredovale."

V skupini B bodo nastopile Hrvaška, Švica, Avstrija in Albanija, v skupini C Ukrajina, Črna gora, Grčija in Norveška, v skupini D Francija, Portugalska, Gruzija in Danska, v skupini E Slovaška, Finska, Estonija in Švedska, v skupini F pa Romunija, Španija, Latvija ter Bosna in Hercegovina.

