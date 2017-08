Apetit iz jedilnice so prenesli na igrišče

Odmevi po zmagi nad svetovnimi prvaki

31. avgust 2017 ob 09:15

Krakov - MMC RTV SLO

Slovenske odbojkarje je pred tekmo s Poljsko že marsikdo nekam poslal. Spletni komentatorji po porazu z Bolgari, pa tudi selektor v garderobi. V sredo pa so jih poljski organizatorji poslali kar domov.

V hotelu menda zanje ni bilo več prostora. Pa so tudi Poljaki spoznali, da se s Slovenci ne gre šaliti, Dejan Vinčić, ki je odlično vodil slovensko igro, je po zmagi takole razlagal, kaj so jim zakuhali organizatorji. "Zdaj moramo najprej preveriti, ali imamo sploh še sobe v hotelu, saj so nas baje že odpisali. Če imamo še sobo, bi se bilo dobro naspati in pripraviti na Ruse. Še marsikaj smo jim ostali dolžni," je bil hudomušen Vinčić.

Ni lepšega kot utišati 15.000 navijačev

Slovenska reprezentanca se je po zmagi glasno veselila v areni Tauron, ki se je ekspresno izpraznila. Slovenski odbojkarji so bili v sredo prepričjivo boljši od svetovnih prvakov, ki so zbrali le dvakrat 21 in 19 točk. S servisom so tekmece spravljali v težave, dosegli so 11 blokov, Poljaki le 7, slovenski napadalni učinek je bil 54-odstoten, poljski bistveno nižji.

"Ni lepšega kot utišati 15.000 navijačev. Res super občutek. Dejansko smo kar leteli po igrišču. Igrali smo dobro blok obrambo, bili smo odlični v napadu in servisu," je bil nad slovensko predstavo navdušen tudi Alen Šket.

Igralec tekme Alen Pajenk

V slovenski ekipi sta po 13 točk dosegla Alena: Šket in Pajenk, drugi je blestel v bloku in na začetnem udarcu in bil z naskokom najboljši posameznik tekme.

Štajerski odbojkar se že vrsto let seli na vse konce Evrope. Igral je v Italiji, na Poljskem in v zadnjih sezonah tudi v Turčiji. Po letošnji sezoni pa se vrača v Verono, kjer je začel svojo mednarodno pot. Življenjsko sopotnico je našel v Srbiji, kjer si je zgradil dom. Na začetkih je veljal za temperamentnega mladeniča, ki je težko skrival jezo, v zadnjih letih pa je z izkušnjami in leti pridobil mirnost, s katero še toliko bolj do izraza pridejo njegove fizične lastnosti. Na Poljskem blesti, tako kot je tudi že v klubskem dresu Jastrzebskega, v sredo pa je zaključil zadnjo točko za slovensko rajanje.

"Res se izjemno dobro počutim, dodaten motiv pa je bil tudi, da imam kar nekaj prijateljev v nasprotni ekipi," je povedal 31-letni Pajenk. Tako kot vsi odbojkarji rad tudi kaj dobrega poje. "Žurek, najboljša juha na Poljskem," v smehu pove Pajenk. Ne nazadnje slovenski selektor večkrat nagajivo pripomni, da če bi Slovenci tako igrali, kot jedo, bi bili svetovni prvaki, in v sredo so prikazali igro, vredno najboljših reprezentanc.

"Ostajamo do 3. septembra"

"Odločili smo se, da bomo dali vse od sebe in se res borili do zadnje točke. To nam je nekako uspelo," je povedal Pajenk in dodal: "Ne bi šli še radi domov. Ostajamo do 3. septembra." To je datum, ko bo finale in tekma za tretje mesto. Edini v reprezentanci nosi zares kratko pričesko, ne spada med najbolj zgovorne med novinarji, a v letošnji sezoni je že od začetka reprezentančne akcije najzgovornejši med slovenskimi odbojkarji na igrišču.

Igralci so svoje povedali, med drugim tudi to, da bodo Rusom vrnili za poraz v skupini. Danes popoldne ob 17.30 imajo priložnost. Slovenski selektor Slobodan Kovač pa dodaja, da reprezentnce po zmagi ni zajela evforija, saj so cilji bistveno višji, kot je zmagovati v repasažu za četrtfinale.

"To bi moralo biti normalno, saj smo zelo kakovostni. Ko igramo resno, lahko zmagamo, to smo dokazali že na pripravljalnih tekmah z njimi. Lahko igramo in polna dvorana nam je dala motivacijo. Ves čas sem to skušal obrniti na šalo, ampak res mi je pomembno, da sem prebudil slo po zmagi v igralcih," je povedal Kovač.

Zdaj, ko so slovenski odbojkarji spet lačni zmag, bodo zagotovo zelo nevarni.

Takole je zadnje točke na tekmi pospremil reporter Vala 202 Boštjan Reberšak.

Anja Hlača Ferjančič, Boštjan Reberšak