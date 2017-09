Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Andrea Giani bo tokrat medaljo osvojil z Nemčijo. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Giani še drugič zapored v finalu evropskega prvenstva

Srbija zapravila vodstvo z 2:0

2. september 2017 ob 20:21

Krakov - MMC RTV SLO

Odbojkarska reprezentanca Nemčije je v polfinalu evropskega prvenstva po velikem preobratu premagala Srbijo s 3:2.

Srbi so v Krakovu dobili zelo izenačen uvodni niz (26:24), v drugem pa Nemce povsem razbili (25:15). Ko je kazalo na gladko zmago Srbije, so se Nemci, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani, povsem vrnili. Tretji niz so dobili na 18, preostala pa na razliko (27:25, 15:13).

Spet uspeh za italijanskega stratega

Giani bo tako še na drugem prvenstvu zapored osvojil medaljo, saj je bil pred dvema letoma drugi s Slovenijo.

Pri Nemčiji je blestel György Grozer, ki je dosegel 20 točk. Pri Srbih je bil najbolj razpoložen Uroš Kovačević (19).

Polfinale:

Srbija - NEMČIJA

2:3 (24, 15, -18, -25, -13)



Danes ob 20.30:

RUSIJA - BELGIJA

S. J.