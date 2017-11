Foto: ACH Volley klonil pred Rusi, a pustil dober vtis

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Odbojkarji Lokomotiva iz Novosibirska so bili prevelik zalogaj za Ljubljančane, ki pa so svojo kožo v Tivoliju drago prodali. Foto: Borut Živulović/BoBo György Grozer je v Tivoliju dosegel 18 točk. Foto: Borut Živulović/BoBo Sorodne novice Razlika mad ACH-jem in Lokomotivom kot med Liverpoolom in Mariborom Dodaj v

8. november 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 8. november 2017 ob 20:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kljub temu, da so odbojkarji ACH Volleyja izgubili prvo tekmo 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti Lokomotivu iz Novosibirska (0:3), so se nasprotniku v Tivoliju odlično upirali.

V prvem nizu so se morali gostje pošteno potruditi, da so strli žilave Ljubljančane (26:28), tudi v nadaljevanju so se varovanci Zorana Kedačiča dobro zoperstavili favoriziranemu nasprotniku, ki pa je izkoristil vse svoje kvalitete in je na krilih odličnega Györgyja Grozerja - ta je dosegel 18 točk - dobil še preostala niza; prvega na 22, drugega na 19, potem ko so Ljubljančani vodili z 18:16.

Ljubljančani zatajili predvsem v napadu

Rusi so kljub velikemu številu napak, predvsem pri servisih, pokazali zrelost, ko je bilo to najbolj potrebno. Trenerju domačih se je sicer izpolnila želja, da bi bili njegovi varovanci blizu tekmecem vse do končnice, a ravno v končnicah se je izkazala kakovostna razlika. Slovenci so zatajili predvsem v napadu, kjer korektor Matej Mihajlović ni pokazal tistega, kar se je od njega pričakovalo. V prvem nizu je izkoristil le dve od devetih žog, kljub temu pa so bili Ljubljančani z izjemo začetka - gostje so povedli s 7:4 - povsem enakovreden tekmec. V samo končnico so po bloku Andreja Flajsa celo vstopili z vodstvom 22:21, toda blok Alekseja Rodičeva Mihajloviću je Rusom zagotovil prvo zaključno žogo. Niso je izkoristili, ravno tako ne naslednjih dveh, zato pa je četrto, za katero je z udarcem izven igrišča poskrbel Mihajlović, izkoristil najboljši posameznik v ruski vrsti Grozer.

Rusi hitro izkoristili zaključno žogo

Drugi niz se je začel podobno kot prvi, z vodstvom gostov s 7:4, Ljubljančani so se za kratek čas približali, a ob drugem tehničnem odmoru je imela Lokomotiva spet štiri točke prednosti. Z blokom zelo dobrega Matica Videčnika so se domači približali na 18:19, toda nato so se v igro spet prikradle napake. Z asom je Grözer svojo ekipo popeljal v vodstvo s 23:19, as Videčnika za 22:24 je še dal nekaj upanja, toda gosti so tretjo zaključno žogo vendarle izkoristili in povedli z 2:0.

Goste na cedilu pustil začetni udarec

V tretjem nizu je Mihajlovića zamenjal Hrvat Petar Đirlić, rezultatsko gledano je bila menjava obetavna, Ljubljančani so po Videčnikovem bloku še vodili z 18:16. Toda nato je sledil mrk na sprejemu, pomagal ni niti vstop na igrišče izkušenega Matije Pleška, Lokomotiva je dosegla šest zaporednih točk, s tem pa dokončno rešila vprašanje zmagovalca. Statistika dvoboja kaže, da so gostje naredili več napak, a kar 20 od 26 so jih storili pri začetnem udarcu. Imeli so precej boljši napad, prepričljivo (12:5) pa so bili boljši tudi v bloku. Pri sprejemu sta bili ekipi na podobni ravni.

Liga prvakov, kvalifikacije, 3. krog, prva tekma:

ACH VOLLEY - LOKOMOTIV NOVOSIBIRSK

0:3 (-26, -22, -19)

ACH Volley: Flajs 8, Đirlić 3, Babkov, Kovačič, Purič 6, Pavlović, Satler, Pleško, Brulec 1, Mihajlović 4, Pokeršnik 9, Videčnik 9.

Lokomotiva Novosibirsk: Martinjuk, Diviš, Pavlov, Smoljar, Savin 8, Grozer 18, Eksi, Tkačev, Lukjanenko, Golubjev, Šerbakov 11, Rodičev 12, Volkov, Kurkajev 11.

Povratna tekma bo v nedeljo ob 17.30. Zmagovalec se bo uvrstil v skupinski del Lige prvakov.

M. L., foto: Borut Živulović/BoBo