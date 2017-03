Gianija na klopi odbojkarjev nasledil Kovač

Prijavilo se je več kot 30 kandidatov

2. marec 2017 ob 22:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco bo vodil srbski strokovnjak Slobodan Kovač, ki je na položaju zamenjal Italijana Andreo Gianija.

Potem ko se je konec januarja Giani odločil, da bo prevzel vodenje nemške reprezentance, je Odbojkarska zveza Slovenije objavila razpis, na katerega se je prijavilo kar trideset odbojkarskih strokovnjakov, večinoma tujcev. Na OZS so seznam najprej skrčili na osem kandidatov, nato na štiri, na koncu pa je posebno komisijo zveze najbolj prepričal Srb Slobodan Kovač.

Ropret: Ujeli smo najbolj vroče trenersko ime

"Moram reči, da smo bili nad odzivom na naš razpis resnično prijetno presenečeni. Prijavilo se je izjemno število kandidatov, sama vrhunska imena evropske in svetovne odbojke, tako da je bila izbira zares težka. Vzeli smo si kakšen dan več od tega, kar smo prvotno načrtovali, ožili spisek in pri tem ves čas zasledovali nek konkreten cilj. Mislim, da smo ga s to izbiro dosegli, saj verjetno lahko rečemo, da smo ujeli v tem trenutku najbolj vroče trenersko ime, ki je bilo na voljo. Zdaj, po razpletu, lahko rečem, da smo izjemno zadovoljni," je po tem, ko je bila sprejeta dokončna odločitev, dejal predsednik OZS-ja Metod Ropret.

Kovač je z OZS podpisal dveletno pogodbo. "Skozi vse pogovore smo zasledovali cilj, ki sicer pokriva dve koledarski leti, a vendarle tri tekmovalne sezone, torej do konca prihodnjega evropskega prvenstva, leta 2019, za katerega resnično vsi upamo, da ga bomo gostili tudi tukaj, v Sloveniji. Nekatere cilje smo zasledovali tudi dolgoročneje, tako da pogodba, tudi v skladu z vmesnimi tekmovanji, kot so kvalifikacije za olimpijske igre, omogoča avtomatsko podaljšanje," je še pojasnil Ropret, ki je zadnje podrobnosti usklajeval s Kovačevim zastopnikom Miomirjem Krasićem.

Prvič bo Slovenijo vodil maja

Srbski strateg bo našo reprezentanco prvič vodil na majskih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Ljubljani, v letošnji sezoni pa slovensko izbrano vrsto čakata še tekmovanje v svetovni ligi in nastop na avgustovskem evropskem prvenstvu na Poljskem, na katerem bodo odbojkarji branili srebro.

Z Jugoslavijo zlat v Sydneyju

Devetinštiridesetletni Kovač ima za seboj bogato športno pot, na kateri je z reprezentanco Jugoslavije osvojil zlato odličje na olimpijskih igrah v Sydneyju in bronasto odličje na olimpijskih igrah v Atlanti, pohvali pa se lahko še s kolajnami s svetovnega prvenstva, evropskih prvenstev, svetovnega pokala in svetovne lige.

Dvakrat izbran za najboljšega trenerja v Italiji

Trenersko pot je srbski strateg začel pri Radničkem iz Kragujevca, nato pa leta 2010 odšel k italijanskemu prvoligašu Perugii, ki jo je vodil štiri leta ter bil v tem času dvakrat izbran za najboljšega trenerja italijanskega prvenstva. V selektorski vlogi se je prvič preizkusil na klopi Irana in ga popeljal do naslova azijskega prvaka, do šestega mesta na svetovnem prvenstvu 2014 na Poljskem in do četrtega mesta v svetovni ligi. V sezoni 2015/2016 je znova prevzel Perugio, zdaj pa vodi turški Halkbank iz Ankare.

A. V.