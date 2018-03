Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! ACH Volley je letos dobil vse evropske tekme, v katerih je bil favorit. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO ACH Volley ostal brez pol... Sorodne novice Odbojkarji ACH-ja končali evropsko sezono Dodaj v

Gledalci že dolgo odbojkarske tekme niso spremljali stoje

Športna zgodba Boštjana Reberšaka

2. marec 2018 ob 08:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Konec je evropske sezone odbojkarjev ACH Volleya, v dvorani Tivoli je bil še drugič v dveh tednih boljši ruski Belgorod, ki se je uvrstil v polfinale pokala CEV.

Slovenski serijski prvaki so pred letošnjo sezono znova sestavili evropsko konkurenčno moštvo, čeprav se to ni pokazalo v kakšnem vrhunskem rezultatu, tako kot pred leti, ko so osvojili pokal Top teams in zaigrali na zaključnem turnirju Lige prvakov. Pa se je to pokazalo predvsem na četrtkovi tekmi z Belgorodom. Vodilno moštvo ruskega prvenstva je trepetalo v prvih treh nizih in se še kako prešerno razveselilo zmage v tretjem nizu z 28:26, ko so v nizih povedli z 2:1 in potrdili napredovanje v polfinale.

A tisto, kar je navdušilo sicer maloštevilno občinstvo v dvorani Tivoli, je bila igra slovenskih prvakov. Gledalci že dolgo odbojkarske tekme niso spremljali stoje, že dolgo ACH ni bil konkurenčen kakšnemu tako vrhunskemu kolektivu in le kanček sreče je v odločilnih trenutkih drugega in tretjega niza zmanjkal, da bi se približali še prvemu skalpu ruskih klubov.

Čeprav so v evropskih tekmovanjih z mesti nosilcev izpostavljena štiri državna prvenstva (italijansko, poljsko, turško in rusko), pa slovenskim prvakom v klubski zgodovini ni uspelo sneti skalpa zgolj ruskim klubom. Ne nazadnje so ti osvojili zadnjih šest naslovov klubskih prvakov. Zenit, ki bo gostil letošnji zaključni turnir Lige prvakov, je osvojil zadnje tri, prej pa sta bila na evropskem prestolu kluba, ki sta preprečila tudi rezultatsko vrhunsko sezono slovenskih prvakov.

ACH Volley letos ni izgubil niti ene tekme, v kateri je bil v vlogi favorita, pospravil je tudi enakovredne tekmece, vsi štirje evropski porazi pa so proti ruskima kluboma, ki krojita evropski vrh. V kvalifikacijah za Ligo prvakov jih je v odločilnem krogu premagal Lokomotiv iz Novosibriska, ki je že v četrtfinalu elitnega tekmovanja in med kandidati za pohod na vrh, v četrtfinalu pokala CEV pa še Belgorod, prvi favorit za naslov v tem tekmovanju.

V moštvu ACH-ja veseli razvoj posameznikov. Očiten napredek je pokazal Hrvat Petar Đirlić, ki ima večletno pogodbo, korak naprej je uspel organizatorju igre Janu Brulcu na občutljivem mestu slovenske reprezentance, tudi srednji bloker Matic Videčnik bo postal zanimiv za tuje klube in po nekaj sezonah se je že pred koncem letošnje v glavni vlogi znašlo vodstvo kluba. Tokrat, da mu uspe zadržati igralce, še posebej tiste z večletnimi pogodbami. Še pred kratkim je bil v klubu v ospredju boj za preživetje, zdaj postajajo skrbi slajše, še precej slajše pa bodo zmage v naslednjih sezonah, če klub na začrtani poti doda še kakšen kamenček v mozaik in potem morda, že prihodnjo sezono dočakamo tudi kakšen skalp ruskih velikanov.

Boštjan Reberšak, Val 202