Hoče do skalpa Calcit Volleyja

Pregled državnega prvenstva v odbojki

12. februar 2018 ob 09:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

16. krog odbojkarskega prvenstva za moške je prinesel novo presenečenje. Odbojkarji Hoč so namreč odvzeli skalp slovenskim podprvakom, Calcit Volleyju in se veselili dveh pomembnih točk (3:2). Pri odbojkaricah so v 15. krogu najboljše ekipe upravičile vlogo favoritov.

Srečanje v Hočah se ni dobro začelo za gostujočo vrsto, saj so gostitelji z dobrimi začetnimi udarci izvajali pritisk na kamniške sprejemalce in v protinapadih dosegali točke ter vse do 21:18 narekovali ritem igre. Sledil je preobrat in tri zaključne žoge Calcit Volleyja, a so bili varovanci Gašperja Ribiča v končnici nezbrani in so zmago v napetem zaključku prepustili tekmecem.

V nadaljevanju so Kamničani, na čelu z Radoslavom Gilom, dobro servirali, ob tem pa z bloki in prek nezaustavljivih Jureta Okrogliča in Maxsona Pereire prikazali dobro igro na mreži ter bili veliko boljši nasprotnik. V četrtem nizu je vse kazalo na prepričljivo zmago Calcit Volleyja, ki je vodil že z 12:5, a so bojeviti Hočani izsilili peti niz. V slednjem so gostje že vodili z 11:7, a sta za preobrat in veliko veselje v domačem taboru poskrbela Urban Drvačič z začetnimi udarci in Mantha z napadi. Finski sprejemalec se je sicer izkazal s kar 33 doseženimi točkami, v kamniški ekipi pa sta Jure Okroglič in Maxson Pereira prispevala 22 oz. 19 točk.

Pri ženskah smo v 15. krogu spremljali dva derbija. Odbojkarice Formule Formis, ki na prvenstvu zasedajo tretje mesto in so doslej izgubile le tri srečanja, so doma prepričljivo odpravile vedno nevarno ekipo Roto-Kema Puconci, odbojkarice Calcit Volleyja pa so se morale za zmago nad GEN-I Volleyjem precej potruditi. Novogoričanke so bolje začenjale nize in imele, tudi na račun številnih napak gostiteljic, priložnosti tudi v končnicah, a so Tina Grudina, Alexandra Frantti in Helena Mijoč poskrbele, da so vse točke ostale doma in da Kamničanke še naprej ostajajo na vrhu prvenstvene lestvice.

1. DOL, 16. krog (M):

HOČE - CALCIT VOLLEY

3:2 (26, -20, -19, 21, 13)

ČRNUČE - MARIBOR

1:3 (-14, -23, 25, -13)

GEN-I VOLLEY - PANVITA POMGRAD

0:3 (-23, -14, -21)

TRIGLAV KRANJ - SALONIT ANHOVO

0:3 (-18, -21, -22)

Sreda, 21. februarja:

ACH VOLLEY - KRKA

Lestvica: ACH VOLLEY 15 15 0 45 točk SALONIT ANHOVO 16 13 3 35 PANVITA POMGRAD 16 11 5 32 CALCIT VOLLEY 16 9 7 30 MARIBOR 16 10 6 28 TRIGLAV KRANJ 16 6 10 20 HOČE 16 6 10 18 ČRNUČE 16 4 12 14 GEN-I VOLLEY 16 4 12 11 KRKA 15 1 14 4



1. DOL, 15. krog (Ž):

ANKARAN HRVATINI - ALIANSA ŠEMPETER

1:3 (25, -13, -15, -21)

LJUBLJANA - LUKA KOPER

1:3 (-11, -22, 18, -17)

NOVA KBM BRANIK - ZGORNJA GORENJSKA

3:0 (10, 14, 20)

FORMULA FORMIS - ROTO-KEMA PUCONCI

3:0 (16, 19, 10)

CALCIT VOLLEY - GEN-I VOLLEY

3:0 (18, 23, 26)

Lestvica: CALCIT VOLLEY 15 13 1 43 točk NOVA KBM BRANIK 15 14 1 42 FORMULA FORMIS 15 12 3 36 ALIANSA ŠEMPETER 15 11 4 32 GEN-I VOLLEY 15 10 5 29 KEMA PUCONCI 15 5 10 16 LUKA KOPER 15 4 11 11 ZGORNJA GORENJSKA 15 3 12 10 ANKARAN HRVATINI 15 2 13 5 LJUBLJANA 15 0 15 1

C. R.