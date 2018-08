Jančarjeva in Kotnikova izpadli, Skarlovnikova in Pešićeva presenetili

4. avgust 2018 ob 22:00

Znane so vse četrtfinalistke na mednarodnem turnirju v odbojki na mivki v Ljubljani, med njimi ni najboljše slovenske dvojice Tjaše Kotnik in Tjaše Jančar.

"Žal se danes ni izšlo, upali sva na boljše. To so vse dobre ekipe na svetovni seriji, nihče ne popusti," je po izpadu povedala Kotnikova.

Kar ni uspelo državnim prvakinjam, pa je uspelo državnim podprvakinjam Ani Skarlovnik in Jeleni Pešić, ki sta si zagotovili nastop v izločilnih bojih na Kongresnem trgu. "Iskreno povedano nisva pričakovali, prvo tekmo sva igrali proti prvim nosilkam turnirja in rekli sva si, glej, dali bova vse od sebe, poskušali bova presenetiti najboljšo ekipo na turnirju, in to nama je uspelo." Skarlovnikova in Pešićeva sta se na turnir uvrstili po tem, ko sta dobili povabilo wild-card od organizatorjev turnirja.

Dve slovenski dvojici v četrtfinalu

V moški konkurenci pa bomo v četrtfinalu spremljali dve slovenski dvojici. Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik sta v odločilnem dvoboju za napredovanje igrala z nizozemsko dvojico Van Steenis in Penninga. Slovenca sta imela tekmo ves čas pod nadzorom. Prvi niz sta dobila z 21:15, drugega z 21:17.

Zadnji današnji dvoboj je bil povsem slovenski – Daniel Pokeršnik in Tadej Boženk proti Roku Možiču in Žigi Kumerju. Napredovanje sta si zagotovila Pokeršnik in Boženk.

