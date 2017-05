Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenski reprezentant Jani Kovačič bo še dve sezoni nosil dres ACH Volleyja. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kovačič in Pokeršnik še dve leti pri ACH Volleyju

Sestavljanje ekipe državnih prvakov za novo sezono

16. maj 2017 ob 12:17

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vodstvo odbojkarjev ACH Volleyja, štirinajstkratnih slovenskih državnih prvakov, trinajstkrat zaporedoma, že sestavlja ekipo za novo sezono.

Po kapetanu Andreju Flajsu in Diku Puriću sta pogodbo s klubom podaljšala še Jani Kovačič in Jan Pokeršnik. Oba za dve leti.

Kovačič, prosti igralec ljubljanske ekipe, ki je trenutno na pripravah slovenske reprezentance na kvalifikacijski turnir za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo od 24. do 28. maja v Ljubljani, je v ekipo ACH Volleyja prišel na začetku lanske sezone.

Tudi v naslednji sezoni visoki cilji

"Klub je bil do mene korekten, vemo pa tudi, da je ACH najboljši slovenski klub, zato se ni bilo težko odločiti za podaljšanje pogodbe in nadaljevanje kariere v Ljubljani. Tudi v prihodnji sezoni bomo imeli visoke cilje, saj bomo poskušali ponoviti letošnje uspehe in temu dodati še pokalno lovoriko," je ob podaljšanju pogodbe dejal 24-letni Kanalec, ki je svojo odbojkarsko pot začel v matičnem Salonitu, nato pa je dve leti igral za avstrijsko Posojilnico Aich/Dob, pred prihodom v Ljubljano pa letno dni še za francoski Cannes.

Pokeršnik še dve leti v oranžnem

Še dve leti bo oranžni dres nosil tudi 27-letni Pokeršnik, ki je, tako kot Kovačič, predlani na evropskem prvenstvu v Bolgariji in Italiji osvojil srebrno kolajno. Pokeršnik je v ACH prišel iz ravenskega Fužinarja, bil vmes posojen Calcit Volleyballu, v tujini pa je igral za francoski Beauvais in švicarski Lugano. Letos poleti bo z Nejcem Zemljakom igral na turnirjih odbojke na mivki, tudi na turnirjih svetovne serije, igrala pa bosta tudi na turnirju serije CEV Masters v Ljubljani, ki bo od 20. do 22. julija.

M. L.