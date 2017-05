Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Jan Kozamernik je bil najboljši bloker Lige prvakov v pretekli sezoni. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kozamernik podpisal triletno pogodbo s Trentinom

Trener Lorenzetti prepričan, da lahko še nareduje

17. maj 2017 ob 18:33

Trento - STA

Slovenski odbojkarski reprezentant Jan Kozamernik bo kariero nadaljeval v Trentino Volleyju. 21-letni Ljubljančan je z aktualnim italijanskim državnim podprvakom podpisal triletno pogodbo.

Štirikratni svetovni klubski prvak, ki je trikrat osvojil tudi Ligo prvakov, je danes na svoji spletni strani potrdil, da bo v prihodnjih treh letih zanj igral slovenski reprezentančni bloker Kozamernik.

"Imel sem veliko ponudb, vendar sem se odločil za Trentino, ki je vrhunski klub. Zame bo velika čast, da bo član te ekipe, ki je že vrsto let med najboljšimi v Evropi. Še bolj sem navdušen po pogovoru s trenerjem Angelom Lorenzettijem, ki mi je povedal, kaj od mene pričakuje. Mislim, da je to zame najboljša izbira," je ob podpisu pogodbe za klubsko spletno televizijo dejal Kozamernik, ki je zadnje tri sezone navduševal v dresu ACH Volleyja, svojo odbojkarsko pot pa je začel v Črnučah.

Kozamernik je predlani s slovensko izbrano vrsto osvojil srebrno kolajno na evropskem prvenstvu v Bolgariji in Italiji, v letošnji sezoni Lige prvakov pa je dosegel 109 točk na enajstih tekmah, od tega 12 asov in kar 36 blokov in bil najboljši bloker Lige prvakov.

"Kozamernik je igralec, ki ima velik potencial. Čeprav je še mlad, je že blestel tudi v dresu slovenske reprezentance, kar je zagotovo dobro izhodišče zanj, prepričan pa sem, da lahko še bolj napreduje," je dejal Angelo Lorenzetti, trener Trentino Volleyja.

Po Tinetu Urnautu je Kozamernik drugi slovenski odbojkar, ki bo zaigral v enem najbolj cenjenih evropskih odbojkarskih klubov. Pred njim je zanj podpisal tudi korektor Modene Luca Vettori, v Modeno pa naj bi se po dveh letih igranja za Trentino Volley preselil Urnaut.