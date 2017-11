Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Trener ACH-ja Zoran Kedačič je prepričan, da njegovim varovancem ne manjka motivacije. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Kvalifikacije za Ligo prvakov: ACH Volley - Lokomotiv Novosibirsk 0:1

Zadnja ovira Ljubljančanov pred uvrstitvijo v Ligo prvakov

8. november 2017 ob 18:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Odbojkarji ACH Volleyja se v prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov v Tivoliju merijo z rusko ekipo Lokomotiv Novosibirsk.

Večje smole pri žrebu zagotovo niso mogli imeti, saj je ruska ekipa vsaj po imenih zagotovo najboljša v kvalifikacijah in tudi v dvoboju s slovenskimi prvaki velik favorit.

A Ljubljančani, ki so v skupinskem delu Lige prvakov nepretrgoma sodelovali od leta 2007 (lani so morali prvič v kvalifikacije), so se z žrebom že zdavnaj sprijaznili, vedo da nimajo česa izgubiti, pred njimi ni pritiska, s sproščeno igro se bodo zvezdnikom na čelu z Nemcem Georgom Grözerjem poskušali vsaj čim bolj upirati, če se jim ponudi priložnost, pa jo izkoristiti.

Liga prvakov, kvalifikacije, 3. krog

Prva tekma, danes ob 18.00:

ACH VOLLEY - LOKOMOTIV NOVOSIBIRSK

0:1 (-26, -, -)

Povratna tekma bo v nedeljo ob 17.30. Zmagovalec se bo uvrstil v skupinski del Lige prvakov.

