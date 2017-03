Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! ACH Volley je proti Modeni igral že lani, v Stožicah so Italijani slavili z 0:3. Foto: BoBo Sorodne novice ACH gre na zadnjo tekmo z dvignjeno glavo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Liga prvakov: ACH Volley - Modena 1:1

O drugem mestu bosta odločala Belchatow in Craiova

1. marec 2017 ob 17:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Odbojkarji ACH Volleyja od 17.00 v Stožicah gostijo Modeno, kar je njihova zadnja tekma v Ligi prvakov v tej sezoni.

Slovenski prvaki, ki so v 1. krogu v Modeni izgubili s 3:2, so že prej izgubili vse možnosti za osmino finala. Italijani bodo v skupini D končali na prvem mestu, o drugem mestu pa bosta med sabo odločila Belchatow in Craiova.



Skupina D, 6. krog, danes ob 17.00:

ACH VOLLEY - MODENA

1:1 (21, -23, -, -)

Ob 20.00:

BELCHATOW - CRAIOVA

Lestvica: MODENA 5 5 0 14 CRAIOVA 5 2 3 7 BELCHATOW 5 2 3 6 ACH VOLLEY 5 1 4 3

