Mariborčanke osvojile niz, dober odpor tudi v preostalih treh

7. november 2017 ob 22:22,

zadnji poseg: 7. november 2017 ob 23:17

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Odbojkarice Nove KBM Branika so na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij Lige prvakinj v dvorani Lukna izgubile proti SkyRes Rzeszowu z 1:3. Povratna tekma na Poljskem bo v soboto.

Nova KBM Branik proti favoriziranim Poljakinjam ni pripravil presenečenja, a se še zdaleč ni osramotil. Bil je povsem enakovreden tekmec, za uspeh sta domačim igralkam zmanjkala nekoliko boljši sprejem in večja zbranost v končnicah nizov, v katerih so bile gostje boljše predvsem v bloku.

Iza Mlakar je znova pokazala odlično predstavo, z 31 točkami je bila daleč najučinkovitejša igralka tekme. Sara Najdič se je izkazala s servisi, v statistiko je vpisala tudi tri ase, trener Samo Miklavc pa je najbrž pogrešal kakšen blok več, za katerega bi gotovo poskrbela Saša Planinšec, če ne bi pred sezono Maribor zamenjala za Dresden.

V drugem nizu kar 10 točk Mlakarjeve

Slovenske prvakinje so tekmo začele brez strahu. Z dobrimi servisi Najdičeve so ob prvem tehničnem odmoru vodile z 8:5, nato pa so se začele težave pri sprejemu. Predvsem je imela s servisi tekmic težave Anita Sobočan, tudi druge sprejemalke pa niso blestele in prednost gostiteljic je hitro skopnela. Gostje na krilih razpoloženih Srbkinj Jelene Blagojević in Adele Helić so prevzele pobudo, domače so sicer še držale korak, a do konca niza Poljakinj niso ujele (22:25).

V drugem nizu so Miklavčeve varovanke vendarle popravile sprejem, kar je imelo velik pomen tudi v igri v napadu. Mlakarjeva je lahko dobivala dobre žoge, ki jih je spretno izkoriščala. V nizu je dosegla kar deset točk in bila najzaslužnejša, da so Mariborčanke najprej držale korak s tekmicami, v končnici pa jih tudi porazile (25:23).

Vodile za štiri točke, nato preobrat Poljakinj

Zelo dobro je Novi KBM Braniku kazalo tudi v tretjem nizu. Mlakarjeva je še vedno zbirala točke v napadu, posledica njene učinkovitosti je bilo vodstvo 16:12 ob drugem tehničnem odmoru. Toda nato so se tudi v njeno igro prikradle napake, Magdalena Hawrilowa je nekajkrat dobro posredovala ob mreži in v končnici so gostje Mariborčanke najprej ujele, nato pa tudi prehitele (23:25).

Izenačena igra se je nadaljevala v četrtem nizu, a le do prvega tehničnega odmora. Po njem so gostje pobegnile, povedle s 15:9, Štajerkam se je napovedoval zanesljiv poraz. A predale se niso, po zaostanku s 13:19 so se z dobrimi servisi približale, v končnici celo izenačile na 22:22, toda zadnje tri točke so pripadle Poljakinjam (22:25).

Zmagovalec 3. kroga kvalifikacij se bo uvrstil v skupinski del Lige prvakov.

Kvalifikacije, 3. krog, prva tekma:

NOVA KBM BRANIK - SKYRES RZESZOW

1:3 (-22, 23, -23, 22)

300 gledalcev

Nova KBM Branik: Mlakar 31, Košenina, Kaučič 3, Sužnik, Bračko 1, Vovk 5, Najdič 5, Milosavljević, Sobočan 11, Jerala 6, Pintar 10, Koskelo, Krajnc.

SkyRes Rzeszow: Rousseeaux 8, Ptak 13, Gajewska 2, Hawrila 8, Žabinska, Žak, Kaczmar 1, Sawicka, Helić 10, Kaczorowska 3, Andrushka 11, Nowakowska, Blagojević 22.

M. R.