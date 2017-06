Na igrišču na pragu elite, a na vidiku so zapleti

Športna zgodba Boštjana Reberšaka

19. junij 2017 ob 07:47

Kairo - MMC RTV SLO

Odbojkarji so končali predtekmovanje v prvi in drugi skupini svetovne lige. Slovenija ga je končala na vrhu z enim tesnim porazom in osmimi zmagami, ki navdajajo z optimizmom pred zaključnim turnirjem v Avstraliji.



Slovenija je v predtekmovanju svetovne lige v slabih treh tednih odigrala devet tekem na dveh kontinentih, zbrala med vsemi največ 24 točk in hkrati med vsemi prepotovala največ skoraj 25.000 kilometrov. Igralci bodo vključno s potjo na zaključni turnir v Avstraliji, brez povratka, na letalih preživeli tri dni, še vsaj pol toliko pa v avtobusih na različnih poteh. Letošnja svetovna liga je zares prava, pa čeprav neobičajna izkušnja. Igralci bodo kar trikrat za vsaj sedem ur menjali časovni pas, v Egiptu pa so izkusili še kako zelo drugačen je lahko svet športa.

Čeprav naj bi nas razlike v vsakdanjiku bogatile in sta bili azijski izkušnji v Južni Koreji in na Japonskem prijetna športna dogodivščina, pa tega ni moč reči za prvi slovenski odbojkarski turnir na Afriških tleh. V Egiptu niti ena stvar ni zadoščala standardom mednarodne zveze, od velikosti in priprave dvorane, do hotela, v katerem so se s hrano zastrupili igralci vseh treh evropskih držav.

Vse to vpliva na igralce in nenazadnje na igro. Čeprav ta ni na najvišji ravni, Slovenija zmaguje. Na devetih tekmah so slovenski odbojkarji zmagali osemkrat in na zelo podoben način kot lani, le da v precej močnejši konkurenci, stopajo proti prvemu mestu.

To naj bi prineslo napredovanje med najboljših 12, a se v zadnjih mesecih veliko govori o spremembah v svetovni ligi. Ker je bilo to tekmovanje prvotno ustanovljeno na pobudo najmočnejših reprezentanc, si delno krojenje tega mednarodna zveza lahko privošči. Pravil, ki so bila sprejeta za letošnjo sezono, pa vseeno ne bodo mogli zaobiti. Pravzaprav trenutno čisto nič ne gre v prid idejne zasnove, v kateri so si zamislili sedemletno licenco za 12 reprezentanc in krajšo za štiri, ki bi skrbele predvsem za pritok finančnih sredstev.

Italijani bodo prvo skupino končali na zadnjem mestu, v predlogu prezrti Belgijci, ki jih je Slovenija premagala v kvalifikacijah za SP, so za las zgrešili zaključni turnir šesterice, Nemčija, ki naj bi bila članica elite, je ob polfinalnem porazu v tretji skupini znova ostala brez športnega napredovanja. V ospredju je pač denar in kupčkanje z volilnimi glasovi. Vpliv vodilnih mož mednarodne zveze je velik in ker je denimo Egipčan eden od podpredsednikov, tudi minuli turnir v zaprašeni dvorani Cario Stadiona, ne bo prinesel nikakršnih posledic.

A bolj, ko se Slovenija bliža eliti, težje je prezrta. Tudi zato, ker je zelo verjetna soorganizatorica naslednjega evropskega prvenstva. V vsakem primeru pa je znova ena najbolj vročih reprezentanc poletja, ki prinaša še zaključni turnir v Avstraliji in prvenstvo stare celine na Poljskem, kamor Slovenija prihaja kot aktualni evropski podprvak.

Iz Kaira, Boštjan Reberšak, Val 202