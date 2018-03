Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nova KBM je bila v derbiju kroga v Kamniku boljša od Calcit Volleyja. Foto: Aleš Oblak Dodaj v

Nova KBM Branik na vrhu lestvice

Komentar domačega odbojkarskega dogajanja

5. marec 2018 ob 19:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Odbojkarice Nove KBM Branik iz Maribora so dobile derbi 18. kroga DP-ja, ki je odločal tudi o končni razvrstitvi po rednem delu tekmovanja in boljšem izhodišču v končnici. Pri moških so boj za končnico najbolje začeli odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana.

V četrtem letošnjem medsebojnem obračunu dveh najboljših slovenskih ekip v zadnjih letih so se zmage še tretjič veselile Mariborčanke, ki so bile od tekmic dvakrat boljše že v evropskem pokalu, prvič pa zdaj tudi v prvenstvu. Z zmago so si varovanke Sama Miklavca zagotovile prvo mesto na prvenstveni lestvici, Kamničanke pa potisnile na drugo mesto.

Srečanje so sicer bolje začele gostiteljice, ki so izničile zaostanek z 12:16 in se na Krilih Helene Mijoč in Alexandre Frantti veselile zmage v prvem nizu. V nadaljevanju so bili odlični začetni udarci Ele Pintar in Marine Kaučič nerešljiva uganka za Kamničanke, ki so po poškodbi Maje Pahor ostale brez svoje prve proste igralke. Sara Najdič je zelo dobro razporejala podaje in razigrala praktično vse svoje napadalke, predvsem Izo Mlakar in Anito Sobočan, ki sta skupaj dosegli 34 točk. Na drugi strani Gregor Rozman ni več imel razpoložene napadalke, organizacijo napadov domače vrste pa je oteževal še slab sprejem. Mariborčanke so se tako zasluženo veselile zmage s 3:1.

Po rednem delu prvenstva se bo pri ženskah že v soboto začela končnica, v kateri se bodo v boj za polfinale podale odbojkarice Formule Formis in Roto Keme Puconci ter Alianse Šempetra in GEN-I Volleyja. Nova KBM Branik in Calcit Volley sta v polfinale že uvrščena.

Pri moških so se pretekli konec tedna začeli že obračuni v okviru modre skupine, v kateri se najboljša moštva borijo za čim boljše izhodišče pred izločilnimi boji. Slovenski prvaki, ACH Volley Ljubljana, so bili prepričljivo boljši od Hoč, Calcit Volley pa je na težkem gostovanju premagal Panvito Pomgrad. Najbolj napet obračun smo spremljali v Kanalu, kjer je Salonit Anhovo s 3:2 strl odpor Maribora.

1. DOL, drugi del, modra skupina



ACH VOLLEY - HOČE

3:0 (16, 14, 16)



SALONIT ANHOVO - MARIBOR

3:2 (-24, 21, 19, -21, 9)



PANVITA POMGRAD - CALCIT VOLLEY

1:3 (-16, 21, -21, -20)

Lestvica: ACH VOLLEY 1 1 0 8 točk SALONIT ANHOVO 1 1 0 6 CALCIT VOLLEY 1 1 0 5 PANVITA POMGRAD 1 0 1 2 MARIBOR 1 0 1 2 HOČE 1 0 1 0

1. DOL, drugi del, zelena skupina



GEN-I VOLLEY - KRKA

0:3 (-20, -19, -15)



ČRNUČE - TRIGLAV KRANJ

0:3 (-13, -25, -23)

Lestvica: TRIGLAV KRANJ 19 8 11 25 ČRNUČE 19 6 13 18 GEN-I VOLLEY 19 4 15 12 KRKA 19 3 16 9

1. DOL (Ž), 18. krog



CALCIT VOLLEY - NOVA KBM BRANIK

1:3 (23, -17, -21, -16)



ALIANSA ŠEMPETER - FORMULA FORMIS

1:3 (-18, -28, 24, -15)



GEN-I VOLLEY - LJUBLJANA

3:0 (19, 11, 13)



KEMA PUCONCI - ANKARAN HRVATINI

3:0 (13, 24, 15)



ZGORNJA GORENJSKA - LUKA KOPER

2:3 (-15, -17, 15, 25, -9)

Lestvica: NOVA KBM BRANIK 18 17 1 51 točk CALCIT VOLLEY 18 16 2 49 FORMULA FORMIS 18 13 5 39 ALIANSA ŠEMPETER 18 12 6 35 GEN-I VOLLEY 18 12 6 35 KEMA PUCONCI 18 7 11 22 LUKA KOPER 18 6 12 15 ZGORNJA GORENJSKA 18 4 14 14 ANKARAN HRVATINI 18 3 15 9 LJUBLJANA 18 0 18 1

C. R.