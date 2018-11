Odbojkarice Gen-I Volleyja so zanesljivo napredovale. Foto: BoBo Dodaj v

Novogoričanke naprej, konec za Rogožanke

V Budimpešti odločal zlati niz

14. november 2018 ob 20:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odbojkarice Gen-I Volleyja so se uvrstile v 3. krog Pokala challenge, potem ko so tudi na povratni tekmi s 3:0 v nizih premagale slovaško Strabag Bratislavo.

Novogoričanke so imele nekaj težav le na začetku. Najbrž so jih presenetile dobro obiskane tribune novogoriške dvorane, kjer se je zbralo 350 gledalcev, zato je bilo opaziti nekaj treme.

Posledica je bil zaostanek, a ta ni dolgo trajal, Lana Ščuka in kolegice so hitro ujele ritem, do konca niza niso imele težav, še bolj izrazita pa je bila njihova premoč v preostalih dveh nizih. S 15 točkami je bila najučinkovitejša igralka tekme Ščuka.

Goričanke so bodo v 1/16 finala, kjer se bodo v tekmovanje vključile tudi odbojkarice Calcita Volleyja, čez 14 dni merile s finsko Kangasalo.

Rogožanke klonile po zlatem nizu

Napredovanje pa ni uspelo odbojkaricam Formule Formisa, ki so povratno tekmo proti Vasasu Obudi v Budimpešti izgubile s 3:1 v nizih, to je z enakim izidom, kot so pred tednom dni zmagale v Hočah. Tako je o napredovanju odločal zlati niz, ki so ga gostiteljice dobile s 15:7. Z 22 točkami je bila najučinkovitejša igralka črnogorska reprezentantka Danijela Džaković, pri Vasasu jih je 21 dosegla Marija Kostelska.

ODBOJKA



POKAL CHALLENGE (Ž)



2. KROG



VASAS OBUDA - Formula Formis 1:3

3:1 (18, -18, 13, 17)

Kostelanska 21; Džaković 22, Vovk 15.



GEN-I VOLLEY - Strabag Bratislava 3:0

3:0 (19, 13, 12)

Ščuka 15, P. Blažič, Lipicer Samec in Grudina 7; Štumpelova 10.

V odebljenem tisku je izid prvih tekem.

A. V.