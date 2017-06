Odbojka: Japonska - Slovenija 2:1

V nedeljo proti Turčiji

10. junij 2017 ob 12:55,

zadnji poseg: 10. junij 2017 ob 13:42

Takasaki - MMC RTV SLO

Slovenski odbojkarji v Takasakiju igrajo drugo tekmo drugega turnirja Svetovne lige. Njihovi tekmeci so gostitelji Japonci.

Prvi niz je dobila Japonska s 25:22, drugi je s 25:17 pripadel Slovencem, tretji pa s 25:18 znova Japoncem. Prenos tekme lahko spremljate spodaj na YouTube kanalu Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB).

Včeraj so bili varovanci Slobodana Kovača s 3:2 boljši od Južne Koreje in vodijo na skupni lestvici drugega razreda. V nedeljo ob 8.40 se bodo pomerili s Turčijo.

Med 16. in 18. junijem bodo nastopili še v Egiptu, kjer bodo poleg domačinov njihovi tekmeci še Portugalci in Finci. Najboljši trije na skupni lestvici drugega razreda (sodeluje 12 reprezentanc) se bodo uvrstili na sklepni turnir, ki ga bo 24. in 25. junija gostil Gold Coast v Avstraliji. Gostitelji so na turnir uvrščeni neposredno. Zmagovalec sklepnega turnirja bo prihodnje leto igral v prvem razredu.

Skupina E2 (Takasaki, Japonska)

Danes ob 12.10:

JAPONSKA - SLOVENIJA

2:1 (22, -17, 18, -)



TURČIJA - JUŽNA KOREJA

2:3 (-23, -20, 20, 17, -12)



Nedelja ob 8.40:

SLOVENIJA - TURČIJA



JAPONSKA - JUŽNA KOREJA

Odigrano v petek:

SLOVENIJA - JUŽNA KOREJA

3:2 (20, -25, 13, -24, 12)



JAPONSKA - TURČIJA

3:1 (15, 24, -25, 16)

Skupna lestvica: Slovenija 11, Slovaška 9, Avstralija in Turčija po 8 ...

Prenos tekme na YouTube kanalu Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB)

M. R.