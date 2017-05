Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Proti Izraelu so slovenski odbojkarji do zdaj igrali sedemkrat, izgubili pa so le enkrat. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odbojka, kvalifikacije za SP: Slovenija - Izrael 1:0 (11, -, -)

Slovenija in Belgija v Stožicah še brez poraza

27. maj 2017 ob 14:18,

zadnji poseg: 27. maj 2017 ob 17:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na četrti tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo se slovenski odbojkarji, ki so do zdaj v Stožicah vknjižili že tri zmage, merijo z Izraelom.

Izbranci Slobodana Kovača so za zdaj v kvalifikacijski skupini 3 na dobri poti, da se prvič uvrstijo na svetovno prvenstvo. Vendar z izjemo Portugalske, ki je v petek v vseh treh nizih nudila dober odpor slovenskim odbojkarjem, Gruzija in Latvija nista ekipi, ki bi lahko ogrozili zmago aktualnih evropskih podprvakov. Tudi Izraelci jih bodo težko presenetili, to pa bo tudi priložnost, da slovenski selektor na današnji tekmi spet nekoliko več priložnosti ponudi igralcem, ki so do zdaj manj igrali.

"Zagotovo bomo dali priložnost še kakšnemu igralcu, da vidimo, česa je sposoben. Bo pa to za nas zelo pomembna tekma. Prepričan sem, da so vsi moji igralci pripravljeni in da bodo ne glede na to, kdo bo igral, tudi to tekmo odigrali resno. Ekipo smo dobro izbrali, tako da je vsakdo od igralcev sposoben dati svoj prispevek k zmagi," je povedal Kovač.

Dvoboj z Izraelom bo ogrevanje za odločilni nedeljski obračun z Belgijo, ki je prav tako v Stožicah do zdaj zanesljivo dobila vse tri tekme.

Kvalifikacije za SP, 4. krog, sobota ob 17.30:

SLOVENIJA - IZRAEL

1:0 (11, -, -)

Ob 20.00:

BELGIJA - LATVIJA

PORTUGALSKA - GRUZIJA

3:0 (19, 16, 14)

Vrstni red: Belgija in Slovenija po 9, Portugalska 6, Latvija 4, Izrael 2, Gruzija brez točk.

Na svetovno prvenstvo za moške, ki ga bosta med 10. in 30. septembrom 2018 gostili Italija in Bolgarija, se bo neposredno uvrstilo le najboljše moštvo z ljubljanskega turnirja.

T. J.