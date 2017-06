Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Odbojkarji Slovenije so izjemno motivirani, da jim uspe še en presežek in se prebijo v elito svetovne lige. Najprej morajo premagati Nizozemsko, jutri pa Avstralijo ali Japonsko. Foto: FIVB Sorodne novice Odbojkarji pred polfinalom: Kakovost je na naši strani Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odbojka, svetovna liga: Slovenija - Nizozemska 1:0

Drugi polfinalni par je Avstralija - Japonska

24. junij 2017 ob 08:55,

zadnji poseg: 24. junij 2017 ob 09:34

Gold Coast - MMC RTV SLO

Odbojkarji Slovenije se v Avstraliji borijo za preboj v prvi razred svetovne lige. Tekmec v polfinalu je Nizozemska. Dvoboj se je začel ob 9.10.

Prvi niz je Slovenija odigrala odlično in takoj "zagrozila" z močnimi servisi. Na prvi tehnični "time-out" je po asu Mitje Gasparinija odšla s prednostjo 8:3. Tudi v nadaljevanju Slovenija ni popuščala, zlasti Gasparini je bil razpoložen (osem točk), niz pa se je končal s 25:15.

Slovenska reprezentanca je v zadnjih dveh letih kot prerojena. Na evropskem prvenstvu 2015 je bila srebrna, letos se je prebila na svetovno prvenstvo, zdaj pa jo v Gold Coastu v Avstraliji čaka še zaključni turnir za preboj v prvi razred svetovne lige. Nizozemci so po rednem delu lige s sedmimi zmagami zasedli drugo mesto, dobili pa so zadnjih šest tekem. Še boljši izkupiček imajo Slovenci, ki so na devetih srečanjih slavili osemkrat

SVETOVNA LIGA, drugi razred, zaključni turnir, Gold Coast, Avstralija

Polfinale, sobota ob 9.10:

SLOVENIJA - NIZOZEMSKA 1:0 (15, -, -)

Ob 11.40:

AVSTRALIJA - JAPONSKA

Finale, nedelja ob 8.10.

Za tretje mesto, nedelja ob 5.40.

Zmagovalec sklepnega turnirja se bo uvrstil v prvi razred.

T. O.