Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Odbojkarice Calcita so po 14 krogih na vrhu lestvice, pred Novo KBM imajo točko prednosti. Foto: Aleš Oblak Dodaj v

Odbojkarice Calcita Volleyja na vrhu lestvice

ACH se je moral v tretjem nizu zelo potruditi

5. februar 2018 ob 15:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred odbojkaricami in odbojkarji v 1. DOL so le še štirje krogi rednega dela prvenstva, prejšnji teden pa je prinesel spremembo na vrhu lestvice pri ženskah.

Odbojkarice Calcita Volleyja so namreč odigrale zaostalo tekmo 13. kroga proti Zgornji Gorenjski in se povzpele na prvo mesto, pred Novo KBM Branik. Kamničanke so odbojkarice Zgornje Gorenjske med tednom odpravile s 3:0, vodilni položaj pa potrdile z gladko zmago v 14. krogu na gostovanju pri ekipi Roto-Kema Puconci. K zmagi Calcita Volleyja sta največ točk, 16 oz. 13, prispevali Tina Grudina in Alexandra Frantti, varovanke Gregorja Rozmana pa so bile od tekmic boljše v vseh elementih igre.

Omeniti velja še derbi zgornjega dela lestvice med Alianso Šempeter in ekipo GEN-I Volley, na katerem so si Šempetrčanke z zmago s 3:1 zagotovile četrto mesto in tako prehitele neposredne tekmice iz Nove Gorice. V boju za obstanek je ekipa Ljubljane sicer dosegla prvo prvenstveno točko, a so odbojkarice Ankarana Hrvatinov z zmago s 3:2 še bolj ušle neposrednim konkurentkam.

Pri moških je ACH Volley Ljubljana dosegel še 14. zmago. Slovenski prvaki so bili tokrat prepričljivi proti Panviti Pomgrad, proti kateri so imeli nekaj težav le v zadnjem nizu, ki so ga dobili z 28:26. Najzanimivejši obračun je bil v Kranju, kjer je moral Triglav po petih nizih priznati premoč Mariboru. Po hudem boju za vsako točko in številnih atraktivnih potezah so se zmage na krilih Detele, Crnjanskega in Plesca, ki so z dobro igro na mreži poskrbeli za 54 točk, veselili Štajerci. Kranjčane, ki so se tudi tokrat lahko zanesli na Breganta in Rezarja, je pokopala predvsem nezbranost v ključnih trenutkih, ki je bila vzrok za kar nekaj napak.

1. DOL (Ž), 14. krog:

ALIANSA ŠEMPETER - GEN-I VOLLEY

3:1 (21, -17, 21, 19)



KEMA PUCONCI - CALCIT VOLLEY

0:3 (-15, -19, -20)



ZGORNJA GORENJSKA - FORMULA FORMIS

0:3 (-18, -16, -18)



LUKA KOPER - NOVA KBM BRANIK

0:3 (-14, -17, -13)



ANKARAN HRVATINI - LJUBLJANA

3:2 (-21, 21, 24, -20, 9)

Lestvica: CALCIT VOLLEY 14 13 1 40 točk NOVA KBM BRANIK 14 13 1 39 FORMULA FORMIS 14 11 3 33 ALIANSA ŠEMPETER 14 10 4 29 GEN-I VOLLEY 14 10 4 29 KEMA PUCONCI 14 5 9 16 ZGORNJA GORENJSKA 14 3 11 10 LUKA KOPER 14 3 11 8 ANKARAN HRVATINI 14 2 12 5 LJUBLJANA 14 0 14 1

1. DOL (M), 14. krog:

HOČE - GEN-I VOLLEY

3:2 (17, 16, -19, -22, 12)



ČRNUČE - CALCIT VOLLEY

1:3 (-16, 20, -16, -17)



ACH VOLLEY - PANVITA POMGRAD

3:0 (21, 18, 26)



TRIGLAV KRANJ - MARIBOR

2:3 (16, -21, 22, -20, -12)



SALONIT ANHOVO - KRKA

3:0 (12, 15, 22)

Lestvica: ACH VOLLEY 14 14 0 42 točk SALONIT ANHOVO 14 11 3 29 PANVITA POMGRAD 14 9 5 26 CALCIT VOLLEY 14 8 6 26 MARIBOR 14 9 5 25 TRIGLAV KRANJ 14 6 8 19 HOČE 14 5 9 16 ČRNUČE 14 4 10 14 GEN-I VOLLEY 14 4 10 11 KRKA 14 0 14 2

T. O.