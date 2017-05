Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Iza Mlakar pravi, da Slovenke ciljajo na prvo mesto v skupini. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odbojkarice optimistične pred potjo na Portugalsko

Kvalifikacije bodo prihodnji teden

24. maj 2017 ob 11:30

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se v Mariboru pripravlja na kvalifikacijski turnir za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Od 31. maja do 4. junija bodo Slovenke na Portugalskem ob domači izbrani vrsti igrale še z Nemčijo, Francijo, Estonijo in Finsko.

Za izbrankami selektorja Alessandra Chiappinija so tudi že štiri pripravljalne tekme, na vseh štirih so slavile slovenske odbojkarice, najbolj odmevna pa je bila njihova zmaga proti Hrvaški, redni udeleženki evropskih in svetovnih prvenstev.

Novi trener je prinesel svežino

"Za nami je dobrih 14 dni priprav, do turnirja na Portugalskem pa imamo še nekaj dni časa, da odpravimo vse pomanjkljivosti. Čeprav je naša reprezentanca pomlajena, večjih težav z uigranostjo nimamo, v ekipi nas je kar nekaj iz mladinske reprezentance, ki smo leta 2014 osvojile srebrno kolajno na evropskem prvenstvu. Vzdušje je zelo dobro, počasi bo treba tudi stopnjevati formo, vendar sem prepričana, da bomo prišle na tisto raven igre, s katero se lahko spogledujemo tudi s prvim mestom v kvalifikacijski skupini. Z novim selektorjem smo pridobile svežino, delamo dobro, da pa bi šli na Portugalsko brez ciljev, ne bi imelo smisla. Do zdaj smo dobile vse pripravljalne tekme, kar je pokazatelj, da smo sposobne igrati tudi proti najboljšim evropskim reprezentancam," je teden dni pred začetkom kvalifikacij v Viana do Castelu dejala Eva Mori, nova kapetanka slovenskih odbojkaric.

Najvišje kotirajo Nemke, toda ...

V kvalifikacijski skupini F bodo prve favoritinje Nemke, petouvrščena reprezentanca z zadnjega EP-ja, ki sicer redno igra tudi na SP-ju, pred Slovenijo so na evropski lestvici tudi Francozinje, za njo pa Finska, Portugalska in Estonija. Toda Nemke so v zadnjem letu precej pomladile svojo ekipo, podobno velja tudi za preostale reprezentance.

"Pričakujem, da bomo na Portugalskem prikazali svojo najboljšo igro, ki jo bomo v tistem trenutku sposobni. Pridobili smo vse informacije o nasprotnicah in zdaj obdelujemo podatke. V tem trenutku je še težko govoriti o tem, kakšne so naše možnosti, osebno me bolj zanima naša igra. Zadovoljen sem z odnosom igralk do treninga, veseli me, da je vzdušje v ekipi odlično, dobro pa smo odigrali tudi dozdajšnje pripravljalne tekme. Do odhoda na Portugalsko bomo največ časa namenili taktiki," je Morijevo dopolnil selektor Chiappini.

Na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto na Japonskem, se bo neposredno uvrstila le prvouvrščena reprezentanca, drugouvrščeno pa čakajo dodatne kvalifikacije.

R. K.