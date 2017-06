Odbojkarice s prepričljivo zmago v dodatne kvalifikacije za SP

Prepričljivo boljše od Portugalk

3. junij 2017 ob 21:17

Braga - MMC RTV SLO/STA

Slovenske odbojkarice so na četrti tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo osvojile pomembno zmago nad Portugalsko, boljše so bile s 3:0 (18, 19, 22), in si zagotovile uvrstitev v dodatne kvalifikacije za nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga bo prihodnje leto gostila Japonska.

Na prvi današnji tekmi turnirja v Viana do Castelu so nemške odbojkarice s 3:0 (23, 23, 14) premagale Finsko in se že uvrstile na svetovno prvenstvo, z zmago pa so slovenski reprezentanci odprle pot do drugega mesta v skupini F in v dodatne kvalifikacije za uvrstitev med najboljše ekipe na svetu.

Vendar so izbranke Alessandra Chiappinija proti domačinkam turnirja za potrditev drugega mesta potrebovale zmago. To so osvojile na prepričljiv način, saj so bile boljše v vseh elementih odbojkarske igre.

Dodatne kvalifikacije bodo na sporedu od 22. do 27. avgusta.

Pomembnost tekme je v uvodu prvega niza vplivala na igro mladih slovenskih odbojkaric, ki so se razigrale šele po zaostanku treh točk (10:13), po polminutnem odmoru pa so se otresle začetne nervoze in vajeti igre vzele v svoje roke. Že na trinajsti točki, ko je bila v napadu uspešna Lana Ščuka, je sledilo izenačenje, nato pa so z boljšimi servisi, izkazali sta se Iza Mlakar in Anita Sobočan, po vodstvu s točko ob drugem tehničnem odmoru, pred vstopom v končnico domačinkam pobegnile za štiri točke (20:16). V bloku je bila uspešna Tina Grudina. Z asom je niz končala kapetanka in organizatorka igre Eva Mori.

Drugi niz je bil izenačen do desete točke, nato pa so bile slovenske odbojkarice tiste, ki so nasprotnicam prve pobegnile za tri točke (13:10). Tokrat je po polminutnem odmoru posegel domači selektor Antonio Guerro, vendar njegovim izbrankam, čeprav so še pred drugim tehničnim odmorom zaostajale za točko (14:15), priključka s slovensko ekipo niso ulovile. Še več, po dveh točkah prednosti ob drugem tehničnem odmoru so slovenske odbojkarice na servis Saše Planinšec povedle z 21:14. Tudi po zaslugi razpoložene Mlakarjeve, ki je v drugem nizu dosegla sedem točk, so tudi ta niz Slovenke zanesljivo dobile.

Čeprav so Portugalke zaostajale za dva niza, se niso predale, kajti v primeru minimalne zmage bi bile tudi one še v igri za uvrstitev v dodatne kvalifikacije. Na prvi tehnični odmor so odšle z dvema točkama prednosti, nato do sedemnajste še držale korak s Slovenkami, ki so s tremi zaporednimi točkami prvič v tretjem nizu prišle do treh točk prednosti. Tudi v zaključku niza so bile zbranejše slovenske odbojkarice, Grudina je prispevala blok in napad za 22:19, Mlakarjeva točko za 23:20, tekmo pa je z napadom za 25:22 do konca pripeljala Ščuka.

V petem krogu bodo slovenske odbojkarice v nedeljo ob 16. uri igrale še s Finsko.

KVALIFIKACIJE za SP 2018 (Ž)

Viana Do Castello, skupina F

4. krog:

PORTUGALSKA - SLOVENIJA

0:3 (-18, -19, -22)

Portugalska: F. Gomes, Peneda, B. Gomes, Durao, V. I. Rodrigues 2, Coelho 3, Hurst 17, Resende, Antunes, Neto, A. Rodrigues 1, Kavalenka 15, Moura 5, Paquete.



Slovenija: Mori 3, Pahor, Mihevc, Mlakar 16, Blagne, Mihalinec, Najdič, Ščuka 8, Pintar, Zatković, Planinšec 9, Mazej, Sobočan 7, Grudina 9.



FINSKA - NEMČIJA

0:3 (-23, -23, -14)



Ob 21.30:

FRANCIJA - ESTONIJA

Vrstni red: Nemčija 12, Slovenija 9, Portugalska in Finska po 4, Estonija 3, Francija 1.

D. S.