Odbojkarice v boju za SP najprej s favoriziranimi Nemkami

Selektor popolnoma pomladil ekipo

30. maj 2017 ob 14:13

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenske odbojkarice v sredo začenjajo kvalifikacije za SP 2018. V Viani do Castelo bodo prve nasprotnice Nemke.

Slovenske odbojkarice bodo v skupini F igrale še s Francijo, Estonijo, Portugalsko in Finsko. Na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto na Japonskem, iz vsake skupine vodi le prvo mesto, drugouvrščene ekipe bodo igrale v dodatnih kvalifikacijah od 22. do 27. avgusta.

Nemke prve favoritinje

Prve favoritinje turnirja na Portugalskem bodo nemške odbojkarice, redne udeleženke svetovnih prvenstev, na zadnjem v Italiji so bile devete, ki so v primerjavi z zadnjim evropskim prvenstvom, na katerem je Slovenija igrala prvič, nekoliko pomladila svojo ekipo. V njej so v glavnem igralke iz nemškega državnega prvenstva, večinoma iz ekipe Schwerin, ki je tudi državni prvak, v tujini pa igrata le sprejemalka Jana-Franziska Poll (Panathinaikos, Grčija) in blokerka Berit Kauffeldt (Beziers, Francija).

Chiappini: Nemke najmočnejše

"Nemčija je med ekipami, s katerimi se bomo srečali, zagotovo najmočnejša. Njihovo najmočnejše orožje je v tem, da delajo zelo malo napak. Ob tem praktično celotna ekipa, skupaj s selektorjem, igra v istem klubu, zato so dobro uigrane. Zelo dobro izvajajo začetne udarce, nevarne so v igri za menjavo. Če jim želimo biti konkurenčni, bomo morali biti prodorni v napadih in predvsem zelo dobro servirati. Pomembno bo tudi, kako dobro bomo sprejemali. Zelo sem radoveden, kako se bo odvijal turnir," je pred srečanjem z Nemkami dejal Alessandro Chiappini, selektor slovenske reprezentance.

Popolna pomladitev ekipe

Chiappini, ki se je odločil za popolno pomladitev ekipe, je slovenske odbojkarice zbral 8. maja, v pripravljalnem obdobju pa so odigrale dve tekmi proti hrvaški reprezentanci ter po enkrat zmagala in izgubila, dvakrat pa so bile naše odbojkarice boljše od madžarske izbrane vrste. Najstarejši igralki v ekipi sta Sara Najdič in Nika Blagne, ki sta stari 22 let, najmlajša pa je šele 15-letna Eva Zatković. "Pohvaliti moram dekleta, ki so na teh pripravah trenirala zelo zavzeto in tudi motivacija je bila ves čas na zelo visoki ravni. Zdaj so pred nami že kvalifikacije, osredotočiti se moramo na nasprotnike in pripraviti taktiko. Ta ekipa ima kakovost, morda nam na trenutke manjka še nekaj stabilnosti, a mislim, da sem lahko optimističen," je še dodal Italijan na klopi slovenske reprezentance.

Slovenke na papirju tretje najmočnejše

Z veliko mero optimizma so na Portugalsko odšle tudi Chiappinijeve izbranke, ki so na zadnji evropski jakostni lestvici na papirju tretja najmočnejša reprezentanca. Pred njo so Nemke, ki so na tretjem mestu in Francozinje, ki so 14., Slovenke so 21., Finke 24., Portugalke 27. in Estonke 32.

Pripravljenost je na visoki ravni

"Kljub temu, da nismo imeli ravno veliko časa za priprave, je naša pripravljenost na na visoki ravni. Na začetku priprav smo imele nekaj težav, da smo se navadile na oster tempo treningov, toda že po dveh tednih smo se temu načinu privadile in stopnjevale formo. Zagotovo bo najbolj nevarna Nemčija, ki bo prvi favorit turnirja, vendar je tudi naša želja, da se uvrstimo na svetovno prvenstvo. Naša prednost bi lahko bila v tem, da smo optimistično razpoložene, po letih smo skorajda vrstnice, žene pa nas tudi izredna zagnanost, saj se želimo dokazati," je pred sredino tekmo z Nemčijo odločna Lana Ščuka, ki se je v minuli sezoni z ekipo Filottrano uvrstila v A-1 italijansko ligo.

Slovenska ženska reprezentanca, ki do zdaj nikoli še ni igrala na svetovnih prvenstvih, lani tudi ne v kvalifikacijah, bo v četrtek igrala s Francijo (16.00), v petek z Estonijo (21.30), v soboto s Portugalsko (18.30) in v nedeljo še s Finsko (16.00).

Seznam slovenske ženske odbojkarske reprezentance:

- organizatorki igre: Eva Mori, Sara Najdič;

- sprejemalke: Lana Ščuka, Anita Sobočan, Katja Mihalinec, Nika Blagne;

- blokerke: Saša Planinšec, Tina Grudina, Katja Mihevc, Ela Pintar;

- korektorki: Iza Mlakar, Eva Zatković;

- prosti igralki: Maja Pahor, Anja Mazej;

Kvalifikacije za SP 2018 (Ž), Viana do Castelo

Skupina F, sreda ob 16.00:

SLOVENIJA - NEMČIJA



Četrtek ob 15.00:

FRANCIJA - SLOVENIJA



Petek ob 20.30:

SLOVENIJA - ESTONIJA



Sobota ob 17.30:

PORTUGALSKA - SLOVENIJA



Nedelja ob 15.00:

SLOVENIJA - FINSKA

