Odbojkarji ACH-ja korak bližje najboljši osmerici Pokala Cev

V Tivoliju niso imeli nikakršnih težav

16. januar 2018 ob 20:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Odbojkarji ACH Volleyja so v osmini finala pokala CEV premagali romunsko ekipo Galaci Arkada. Izid srečanja v dvorani Tivoli je bil 3:0 za Ljubljančane.

Ljubljančani so ves čas tekme držali niti v svojih rokah in si pred povratno tekmo, ki bo čez 14 dni, priigrali prednost.

Gostitelji so sicer potrebovali nekaj časa, da so se znebili začetne negotovosti. Ob prvem tehničnem odmoru so zaostajali s 6:8, nato pa je servis prišel Diko Purič, posredno poskrbel za pet zaporednih točk in vodstvo 11:8. Gosti nato niso popustili, tekmecem so še naprej dihali za ovratnik, a dokler na servisno črto spet ni prišel Purić. Občasni reprezentant je imel spet odlično serijo "float" servisov, ki so preprečili gostom uspešno organizacijo napadov, svoje so dodali še servisi Petra Đirlića in blok. Ljubljančani so povedli s 23:18, niz pa dobili s 25:19.

Zanesljivo igro so iz končnice prvega prenesli v drugega in hitro prišli do vodstva s 4:1. Ob drugem tehničnem odmoru so vodili s 16:11, nato pa so se v njihovo igro prikradle napake, sprejem ni več deloval, kot bi moral, posledično ne tudi napad. Gosti so se počasi približevali, potem ko so rešili dve zaključni žogi, pa so izenačili na 24:24. Dvakrat zapovrstjo so tudi sami imeli priložnost, da si priigrajo zaključno žogo, toda dvakrat jim je to preprečil blok Đirlića. Blok jim je zagotovil tudi vodstvo 2:0, prispeval ga je Dmitrij Babkov.

Tudi tretji niz je bil izenačen vse do končnice. Gostitelji so v njem sicer nekajkrat povedli za tri točke, nazadnje pri izidu 20:17, a Romuni so s tremi zaporednimi točkami izenačili. Nato pa je v ospredje spet stopil Purič, z dvema blok točkama je zagotovil domači ekipi tri točke prednosti. Prvo zaključno žogo je ACH priboril Đirlić, tekmo pa končal Jan Pokeršnik.

Povratna tekma bo v torek, 30. januarja, v Galatiju.

POKAL CEV

OSMINA FINALA, prva tekma



ACH VOLLEY - ARCADA GALATI

3:0 (19, 23, 22)



ACH Volley: Flajs, Đirlić 14, Babkov 14, Kovačič, Purič 4, Pavlović 5, Satler, Pleško, Brulec 3, Planinc, Kök, Mihajlović, Pokeršnik 11, Videčnik.



Arcada Galati: Zahar, Suljagić 6, Miseikis 3, Filipov, Pascan 10, Despotovski, Bala 7, Ferreira 6, Gontariu 8, Majstorović, Spinu 2.

